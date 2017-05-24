Состоялась пресс-конференция известных швейцарских часовых брендов

Представители часовых домов с мировым именем приехали в Москву для получения престижной награды в области стиля «Topical style awards».

О моде, духе времени, стиле и красоте, высоком качестве и безвременье в классике, говорили на трех языках.

Главный организатор мероприятия и представитель данных брендов в России, а так же их эксклюзивный дистрибьютер на территории России - компания «Rich Time Group».

Сarl F.Bucherer представлял исполнительный вице-президент по продажам, обаятельный Лоран Лекам, поразивший всех знанием русского. Он рассказал об истории бренда, о семейных традициях в бизнесе, о любви к России и о том, как важно для этой марки быть представленными на русском рынке. Продемонстрировав по паре часов на каждом запястье, он обьяснил свой личный выбор наручных часов таким образом: «Главное, чтобы часы подходили к любой форме одежды, будь то классика или casual , часы должны быть универсальны».

Manufacture Royale представлял один из собственников марки Дэвид Гутен. Он удивил своим рассказом о том, как много лет назад французский философ Вольтер сам носил часы этой марки и являлся ее «амбассадором» раздаривая эти часы королям и королевам, представителям известных фамилий. Сегодня марка идет вперед и развивается огромными темпами.

Можно ли представить себе часовой рынок вне марки Louis Moinet ? Приехавший в Москву Жан Мари Шаллер (генеральный и креативный директор) провел экскурс в историю часовой моды начиная с 18 века. Обо всех открытиях мирового рынка, об изобретателях хронографа, о влиянии культур на мировую часовую моду поведал нам ген директор легендарного бренда.

Hautlence в лице соучредителя и генерального директора, неподражаемого , Сандро Реджинелли зарядил всех присутствовавших итальянской эмоциональностью. Он показал инновационный модели, рассказал об открытых механизмах, и влиянии китайской нумерологии на контент бренда. Говоря о бесконечности жизни, и значении цифры «8» в тиражировании часовых серий,он не забывал о значении не только новаций, но и исторических изобретений и знаний.

Бренд Franc Villa представляла единственная девушка - генеральный директор, оказавшаяся в мужском сообществе. Конечно она не упустила из виду женские модели часов, их новизну и фэшн конструкцию. Особый упор был сделан ею в теме casual моделей.

Бренд MCT, представленный Йорком Хайзером, международным руководителем продаж, обосновал свою концепцию крупных цифр на циферблате, справедливо считая, что их циферблат имеет самые крупные цифры в мире.

О продажах и спросе в России, и мировом кризисе, не влияющем на вечные ценности, о важности значения цифр, об историческом наследии и особых, внесших свой вклад людях, на которых строилась вся часовая индустрия мира, говорили несколько часов.

Серьезность ситуации разбавил кофе брейк и дружеское фотографирование с гостями мерориятия.

Сегодня вечером, все представители часовых марок будут присутствовать на гала-ужине, посвященном 8-ой по счету премии журнала Оксаны Федоровой «Modatopical» - «Topical style awards» и получат награды за стиль и внешний образ часов, доказавший свое право на то, чтобы быть выбранным в числе лучших в мировой индустрии.