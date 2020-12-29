Состоялись первые в истории «Зарядья» торжественные церемонии регистрации браков

Все больше молодоженов в столице предпочитают провести главную церемонию своей жизни в необычном месте. За несколько дней до Нового года список из более 30 экзотических площадок пополнился парком "Зарядье".

25 декабря в Ледяной пещере и Флорариуме впервые прошли торжественные церемонии регистрации браков. Это пилотный проект, для которого из всех желающих отобрали две случайные пары.

«Парк “Зарядье” как одно из самых популярных мест города всегда привлекал внимание влюбленных. Не раз предложение руки и сердца звучало на Парящем мосту, на сцене Большого амфитеатра и даже в медиакомплексе “Полет”, и вот теперь у пар появилась по-настоящему уникальная возможность: начать историю своей семьи, официально заключив брак в самых необычных локациях парка — под белоснежными сводами Ледяной пещеры и в цветущем Флорариуме», — рассказала Мария Попова, начальник Центра гостеприимства парка.

Для влюбленных регистрация брака в необычном месте стала приятным новогодним подарком — обе пары изначально планировали пожениться в Шипиловском отделе ЗАГС, а после того как они подали заявление на регистрацию, неожиданно получили приглашение поучаствовать в конкурсе на проведение свадьбы в «Зарядье».

Первая пара — телеоператор Сергей и кадровый менеджер Надежда Вербицкие — поженились в Ледяной пещере: «Место, в котором мы сейчас находимся — необычное, оно тонизирует и завораживает. Когда мы узнали, что сможем пожениться именно в “Зарядье”, мы были очень этому рады. Перед этим событием не раз сюда приезжали, гуляли и думали о том, как все это пройдет», — поделились впечатлениями Сергей и Надежда.

Вторая пара — программисты Вадим и Эльвира Зерновы — заключили свой брак среди тропических растений Флорариума.