Состоялось вручение Национальной отраслевой премии "Золотое Веретено" 2017

«Золотое веретено» – главная премия в российской индустрии моды, ежегодная оценка наивысших профессиональных достижений в сфере формирования и развития индустрии моды в России. Ее лауреатами в разных номинациях стали предприятия текстильной и легкой промышленности России, дома моды, дизайн-бюро, российские модельеры-дизайнеры, сотрудники компаний и производств, торговые организации, чья профессиональная деятельность содействует развитию индустрии моды в нашей стране.

История премии.

История премии неразрывно связана с фестивалем «Бархатные сезоны в Сочи», который в первый раз был проведен в Сочи в 1997 году, в гостиничном комплексе «Дагомыс», в котором специально под проведение фестиваля была выстроена сцена.

Это было непростое время для легкой промышленности – открылись границы, вся страна была завалена турецкими товарами; еще работала советская промышленность, а художники уже получили свободу и стремились делать «как на западе» не понимая как. Группа энтузиастов решила «отвоевывать» рынок обратно. Людмила Иванова и Вячеслав Зайцев, встретившись в Москве, задумали фестиваль российской моды «Бархатные сезоны», девизом которого стало «российскому товару российский рынок». Фестиваль длился неделю, проходя в формате ярких и больших показов, порой это было порядка 50-70 вещей в коллекциях дизайнеров и текстильных предприятий. В Сочи приезжали из разных регионов страны. Автор лучшей коллекции фестиваля получал «Золотое Веретено» - статуэтку из cеребра с золотым напылением ввиде стилизованного веретена – одного из древнейших символов текстильного производства. Статуэтка изготавливалась в Софрино с благословения Патриарха.

Через три года Фестиваль переехал в центр Сочи, Зимний театр, самую большую в городе специализированную площадку на тысячу посадочных мест. Кинотавр открывал летний сезон, Бархатные сезоны закрывали. Мир и рынок менялись, но дизайнеры и предприятия продолжали работать не смотря ни на что. В процессе реализации концепции фестиваля «Бархатные сезоны» в Сочи появилось много единомышленников, состоявшихся профессионалов, которые под председательством Вячеслава Зайцева объединились в Национальную Академию Индустрии Моды. Так появилась идея об определении лучших в каждой сфере моды и была реализована мысль о создании Национальной премии в области индустрии моды в завершающий день фестиваля. Организаторы связывались с профессиональными сообществами из других областей, которые оценивали и рекомендовали номинантов.

Постепенно из большого шоу, которое ежегодно демонстрировало возможности российского дизайна и производителя, Премия золотое веретено становилась узкоспециализированной и самостоятельной историей.На звание лауреата Национальной премии претендовали около сотни номинантов.

Ежегодно академики НАИМ на специальном заседании путем открытого голосования выбирали лучших из представленных номинантов. Благодаря возможности выбора номинантов из разных сегментов рынка, увеличивалось количество номинаций премии – лауреатами премии ежегодно становились не только отечественные предприятия текстильной и легкой промышленности, Дома моды, модельеры и дизайнеры, но и журналисты, представители театра, кино и других профессий, чья профессиональная деятельность способствует развитию индустрии моды в России. Заслуженные награды получали из рук известных представителей власти, значимых деятелей искусства и мира моды.

Список лауреатов премии был бы неполным без представителей рабочих профессий в области индустрии моды. Так появилась одна из важнейших и главных номинаций премии – Рабочие профессии, что усилило престиж премии Золотое Веретено и внутри предприятий и среди рабочих кадров среднего и низшего звена. Учредители премии (НАИМ, Министерство промышленности и торговли России и Торгово-промышленная палата РФ) считают, что чествование рабочих, руками которых в материале воплощаются идеи дизайнеров, должно проходить на самом высоком уровне. С 2013 года Национальная премия в области индустрии моды «Золотое веретено» всегда вручается лучшим рабочим целого ряда предприятий отрасли.

Именно с 2013 года премия перестала быть региональной историей – благодаря поддержке учредителей и правительства, в 2013 году Золотые Веретёна вручались в Петербурге в Константиновском дворце. В 2015 году вручение премии проходило в знаковом для всех россиян месте – в самом сердце Олимпийского парка Сочи. Наконец, премия переместилась в Москву, став той самой консолидирующей точкой, которая не просто собирает профессионалов, но и дает им поле для обмена опытом, новые знакомства и бизнес связи.

Торжественная XV церемония награждения лауретов премии 2017 года состоялась в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности».

Обладателями официального символа премии — статуэтки «Золотое веретено» стали около 30 лауреатов, определенных экспертным советом Национальной Академии Индустрии Моды в ходе прямого открытого голосования и на основе тщательного исследования деятельности каждого претендента, в котором учитывалось, какую продукцию он выпускает, какие услуги оказывает, в каких проектах участвует и каким образом способствует развитию российской модной индустрии.

В награждении лауреатов премии приняли участие вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов и председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности, президент Союза предприятий текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.

На торжественной церемонии вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин отметил, что национальная премия в области индустрии моды «Золотое веретено» стала важнейшей премией российской индустрии моды, уважаемой и желанной наградой. Вице-президент ТПП РФ подчеркнул, что легкая промышленность является одной из важнейших составляющих народнохозяйственного комплекса России, во многом определяющей как технологический уровень промышленного производства, так и качество жизни населения.

В номинации «Организация фирменной торговли» лауретом премии стал проект Анастасии Рязанкиной Дом российской моды by Russian Fashion Roots, где собраны лучшие коллекции дизайнеров и брендов исключительно из России и СНГ. Новый Дом российской моды отличается от обычных магазинов одежды и бутиков. Помимо того, что здесь собраны лучшие вещи лучших дизайнеров, здесь же разворачиваются различные события, связанные с российской fashion-индустрией: встречи с дизайнерами, пресс-дни, презентации коллекций, обсуждения последних тенденций моды со специалистами. В Доме российской моды представлены коллекции более 400 дизайнеров из России и ближнего зарубежья. В проект вошли не только модельеры из России, но и дизайнеры стран Балтии, Белоруссии, Украины, Грузии, Азербайджана, Казахстана. Сейчас в бутике можно найти вещи от таких дизайнеров как Инна Штрем, Сергей Гнатовский, Ольга Куницина, Лиза Муромская, Павел Ерокин, Лия Гуреева, IVANOVA, Сергей Губанов, Парфюмерный Дом Моды, Russo Fabelo, LYNO, Юлия Зайцева, DEMURYA, Ellif, Наталья Удовиченко, Amano, Perversus, Елена Лебединская, In Dreams, Be WoW, LORK, Ольга Плёнкина, Kravets, Рина Поплавская, Brassorti, Brocard, Русские Сезоны, Марта Дума, Mari»s Bag, Елена Шипилова, Panafics и другие. Организаторы отметили, что деятельность генерального директора компании «Russian Fashion Roots», Анастасии Рязанкиной, которая уже не первый год работает в модном ритейле и реализует смелый проекты, служит успешным примером организации фирменной торговли и способствует продвижению как состоявшихся, так и молодых российских брендов.

В этом году особого внимания заслуживают специальные награды премии - Хрустальную пальму за вклад в подготовку кадров индустрии моды в России получил Вячеслав Михайлович Зайцев, президент НАИМ, генеральный директор ОАО «Московского Дома Моды Вячеслава Зайцева», основатель НОУ «Лаборатория Моды Вячеслава Зайцева», Народный художник РФ, лауреат премии Правительства РФ, лауреат премии Президента РФ, лауреат Государственной премии РФ, доктор искусств, профессор. Почетный гражданин города Парижа, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (г. Москва)

Помимо Хрустальной пальмы, на Церемонии вручения премии “Золотое Веретено” своих обладателей нашли еще две специальных награды, Золотых Пальмы.

Заслуженную «Золотую пальму» получил меценат индустрии моды, советский и российский журналист, медиаменеджер, продюсер. Вице-президент Академии Российского телевидения, член Международной академии телевизионных искусств и наук ЭММИ (США), вице-президент Совета Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), президент «Трансконтинентальной МедиаКомпании» (г. Москва) Александр Митрошенков.

Второй награды за вклад в развитие индустрии моды будет удостоина стилист, дизайнер-модельер, дважды лауреат премии конкурса «Золотая лира» среди художественной элиты России, основатель и арт-директор Дома моды «Вемина», академик НАИМ, член комитета индустрии моды Союзлегпром (г. Москва), Елизавета Романюк.

На сегодняшний день обладателями заветных статуэток уже стали порядка 250 номинантов - профессионалов, лидеров отрасли и людей, которые своим ежедневным трудом убеждают конечного потребителя, государственные структуры и руководство, что продукт, выпускающийся на территории Российской федерации достоин высоких оценок и действительно является качественным, модным и престижным.