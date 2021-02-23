Состоялся финал Girls Fest 2021

На днях состоялся финал ежегодного фестиваля Girls Fest 2021, который по многолетней традиции прошёл в единственном кабаре столицы LE ROUGE. Девушки из разных регионов страны боролись за возможность выйти в финал и в столице показать свои хореографические навыки, получить заветное звание королевы Cabaret, а также значимые призы от организаторов.

Почётное жюри, в составе таких медийных персон, как Тарзан (Сергей Глушко), Diva Pole Exotic, а также актёров звуковых имитаций студии Movie Mood: Карена Арутюнова, Анисы Муравьевой, Альберта Ибрагимова, Дарьи Блохиной пристально наблюдали за девушками на всех этапах конкурса, отслеживая пластику и динамику выступления, точность исполнения номера, костюмы, грацию и обаяние. В итоге заветная корона украсила голову победительницы.

С деталями Girls Fest 2021 помогут ознакомится фотографии, представленные в подборке.

Instagram: @lerouge_cabaret