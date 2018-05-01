Состоялся финал Всероссийского конкурса красоты «РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА 2018»

Фото: Александр Плонский, Степан Тарасов.

В столице в KORSTON CLUB HOTEL состоялся финал конкурса красоты «Российская красавица 2018».

«РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА» - всероссийский конкурс красоты, объединяющий самых лучших и талантливых представительниц нашей страны. Проводится с 2012 года, имеет свою историю и традиции.

«РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА» - фееричное костюмированное шоу с участием артистов, танцоров, эффектной шоу программой, подготовка к которому идёт не один месяц. В финале приняли участие победительницы региональных конкурсов от Владивостока до Калининграда в возрасте от 16-ти до 30-ти лет. Девятнадцать самых красивых девушек со всей страны боролись за корону, звание победительницы и ценные призы.

Конкурс открыла невероятным исполнением Ольга Лехман-Балашова - солистка Королевского оперного театра им Дж. Верди г. Пармы (Италия), лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Далее на сцене появились региональные финалистки в красивых и нежных белых платьях. Ведущие подробно представили каждую из девушек - их жизненные истории и увлечениях. Завершил первый конкурс своим выступлением Евгений Холмский (лауреат премии Песня года).

Второй выход красавиц – «конкурс купальников». Здесь участницы могли импровизировать в походке, жестах и манере поведения на сцене. А завершили отборочный этап незабываемым энергичным выступлением: Dance Club NIKA (руководитель Надежда Мусатова) и Наталья Соловей (певица, музыкант, композитор. Финлистка телепроекта «Живой звук»). Третий этапом конкурса стал спортивный выход. Также гостей порадовал певец Сергей Грин.

Четвертый выход финалисток - вечерние наряды. Девушки появились в шикарных платьях от севастопольского дизайнера одежды Светлана Возиян. Перед заключительным выходом участниц на сцену выступили: дуэт Натальи Глушковой и Романа Королева (экс-участник Хора Турецкого) с композицией «My melody», Братья Торсуевы, Наталья Соловей, Сергей Грин, Dance Club Nika.

Перед голосованием членам жюри пришлось долго совещаться, ведь все участницы были бесподобны!

Актриса Жанна Эппле, Есаи Симикян (стилист, имиджмайкер), астролог Павел Глоба, певица Наталья Соловей, Эстель Семенчук (стилист и визажист Российских музыкальных премий, Российских недель мод), братья Торсуевы, Анна Оганесян (дизайнер и создатель бренда украшений и аксессуаров), Алеся Корецкая (директор по развитию бельгийского шоколадного производства «Alexandra le chocolat»), Аркадий Киселев (генеральный директор «Авто леди шоу»), Франческа Чаоппи (маркетинговый директор компании Мирато Азии, фэшн блогер), Эрнест Макаренко (известный политический блогер), Максим Сергеев (генеральный директор компании по Продвижению LIKE ENERGY») всё-таки сделали свой выбор и присудили заветные короны от Анны Оганесян.

«РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА 2018» - Ирина Сафронова (г. Рязань).

«1 вице Мисс Российская Красавица 2018» - Татьяна Прокопчук (Крым).

«2 вице Мисс Российская красавица 2018» - Руслана Ярмингина (г. Нижневартовск).

«3 вице Мисс Российская Красавица 2018» - Яна Агапова (г. Магнитогорск).

«4 вице Мисс Российская Красавица 2018» - Алина Савушкина (г. Рязань).

«Мисс Российская Красавица 2018» в номинации «Фотомодель» - Юлия Мясникова (г. Казань).

«Мисс Российская Красавица 2018» в номинации «Подиумная модель» - Екатерина Прилепская (г. Орел)

«Мисс Российская Красавица 2018» в номинации «Бикини» - Ксения Анфимова (г. Сергиев Посад).

«Мисс Российская Красавица 2018» в номинации «Грация» - Екатерина Костырина (г. Иркутск).

«Мисс Российская Красавица 2018» в номинации «Шик» - Диана Егорова (г. Рязань).

Все участницы получили призы и подарки от организаторов и партнёров конкурса, контракты от рекламных и других компаний, подарок от российского дизайнера Виктории Плужник, ценные призы и туристические путёвки, также приглашение на один из международных конкурсов красоты, короны от ювелирного дома Анны Оганесян. Специальный приз вручила Эстель Семенчук.

ТОП 5 победительниц Всероссийского конкурса «Российская красавица 2018» получили главные приз – сертификат в 200.000 рублей на поездку на Международный конкурс красоты « МИСС СНГ» в 2018 году.

Провели этот незабываемый конкурс: актриса и телеведущая Ольга Шумилова и Алексей Куличков.

BEATY партнёр: Cmas – Club – upartists – styllists (Ассоциация визажистов и стилистов по прическам с профессиональной специализацией в областях: фешн, бьюти, кино, фото и рекламной индустрии).

Генеральный партнёр конкурса: Продюсерский центр «Алекс Групп».

Партнёры События: "Мирато Азия", Отель "Корстон", сеть магазинов "Розовый кролик", журнал #BLOGGMAGAZINE"ALEХANDRA LE Chocolat" – Бельгийский шоколад премиум класса, компания "Geomar", "AV Групп", реалити шоу "Наши в Голивуде", "Фитокосметик" - красота от природы , "SIlk way", "Vivienne Sabo", цветочная компания "FLeur da Vinci", "Горпроект", "ТIM ART", типография "КоПринт".

«Официальный перевозчик конкурса: «Спринт Авто».

Генеральный информационный партнёр: радиостанция «РУССКИЙ ХИТ».

Организатор: Продюсерский центр «Алекс Групп» («Российская красавица», «Топ Модель России», «Юная Топ Модель России», «Топ модель Plus», «Юная Российская красавица», «Мисс СНГ», «Топ Модель СНГ»), Александр Абдулимов, Ольга Шумилова, Екатерина Орлова.

Особую благодарность выражаем орг. комитету конкурса в лице Аллы Корс.