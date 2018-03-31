Состоялся всероссийский конкурс красоты «Юная Российская красавица 2018»

В Москве в KORSTON CLUB HOTEL состоялось значимое событие весны - финал Всероссийского конкурса красоты «Юная Российская красавица 2018».

Совсем юные представительницы прекрасной половины человечества со всей страны собрались в столице, чтобы побороться за главную корону страны. Конкурс проводится уже второй раз с невероятным успехом. Фееричное костюмированное шоу с участием артистов, танцоров, компетентных представителей в мире моды и красоты тщательно готовилось несколько месяцев.

«ЮНАЯ РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА» - объединяет самых молодых, красивых и талантливых представительниц нашей страны. Конкурс нацелен на продвижение участниц в мир моды и творчества.

«Каждый год в самых крупных городах России проходят отборочные туры, и только после победы на них, наши юные красавицы получают возможность участвовать в финале конкурса в Москве. Главная задача конкурса - создание перспективных условий для дальнейшего профессионального роста и продвижения талантливых детей, определение сильнейших участников, достойных носить почётный титул. Это прекрасная возможность каждому ребёнку заявить о себе. Мы ищем творческие личности с высоким интеллектуальным уровнем и широким кругозором», - пояснил создатель конкурса Александр Абдулимов.

Событие началось с выхода на сцену региональных финалисток с их прекрасными мамами. Ведущие подробно представили каждую из девочек - их жизненные истории и увлечениях. Завершили первый конкурс своими выступлениями детская студия «Планета TV» и аккордеонистка Катерина Клишина.

Второй выход участниц в образах «стиляги» покорил жюри и зрителей. От такого перевоплощения все собравшиеся пришли в полный восторг. Здесь участницы могли импровизировать в походке, жестах и манере поведения на сцене. А завершили второй отборочный этап незабываемым энергичным выступлением Виолетта Дядюра, Александра Гозиас и Алена Валенсия, школа Брейк – Данса «Душевный круг» (г. Балашиха), певец Игорёк и братья Торсуевы.

Третий выход участниц стал особенным - девочки вышли в образах сказочных принцесс. Зал буквально замер - настолько великолепны были участницы в фантастических платьях. После на сцене появилась с музыкальными композициями несравненные Наталья Соловей, Юлия Лут и Татьяна Тузова. Это было феерично!

После таких конкурсов членам жюри пришлось долго совещаться, ведь все участницы были бесподобны!

Актер и телеведущий Алексей Куличков, актёр Александр Пятков, Татьяна Тузова (русская Барби), Есай Симикян, Павел Глоба, Александр Белов, актриса Екатерина Бурлакова, Юрий и Владимир Торсуевы, Аркадий Киселев, Екатерина Клишина, Мариана Абравитова, певица Наталья Соловей, Анастасия Стогова, Эстель Семенчук, шоумэн Константин Щербинин, Александра Зуева, Аида Лисенкова всё-таки сделали свой выбор и присудили заветные короны от «Kristina Belova couturier».

Категория Mini (5-7 лет):

«Юная Российская Красавица 2018» - Дарья Костенкова (6 лет, г. Смоленск).

«1 вице Юная Российская Красавица 2018» - Ангелина Хугаева (7 лет, г. Брянск).

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2018» - Эмма Василина (5 лет, г. Тюмень).

«3 вице Мисс Юная Российская Красавица 2018» - Анастасия Бескровная (7 лет, г. Верхняя Салда).

«4 вице Мисс Юная Российская Красавица 2018» - Ева Загаева (5 лет, г.Анжеро-Судженск).



Категория LITTLE (8-10 лет):

«Юная Российская красавица 2018» - Ирина Овчинникова (10 лет, г. Нижневартовск).

«1 вице Юная Российская Красавица 2018» - Камилла Канукоева (10 лет, г.Нальчик).

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2018» - София Юдаева (9 лет, г. Рязань).

«3 вице Мисс Юная Российская Красавица 2018» - Дарья Гоголева (8 лет, г.Пермь).

Категория TEEN (11-13 лет):

«Юная Российская красавица 2018» - Мария Синичкина (12 лет, г. Севастополь).

«1 вице Юная Российская Красавица 2018» - Полина Ларионова (11 лет, г. Тобольск).

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2018» - Мария Бондарева (13 лет, Брянск).

Категория Young (14 -17 лет):

«Юная Российская красавица 2018» - Виолетта Ершова (17 лет, г. Москва).

«1 вице Юная Российская Красавица 2018» - Татьяна Куликова (17 лет, г. Тобольск).

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2018» - Полина Авдей (14 лет, г. Красноярск).

«3 вице Мисс Юная Российская Красавица 2018» - Алина Матюхина (15 лет, г. Брянск).

Все участницы получили не только незабываемые эмоции, но и ценные подарки от организаторов и партнёров конкурса: эксклюзивные куклы Барби от Татьяны Тузовой, подарки от сеть магазинов «Розовый кролик», эксклюзивные наборы от «ALEХANDRA LE Chocolat», книги по красоте, стилю и моде от издательства «ОДРИ», цветочные композиции от «Fleur de Vinel», наборы от стоматологической клиники «Dr.Laura», короны от дизайнера Кристины Беловой. Специальный приз вручила Эстель Семенчук.

Ведущими конкурса стали: Катя Гусева, Роман Огнев.

Юными соведущими: Данила Титов, Ульяна Чернова, Александра Арешкина, Марк Сафронов, Екатерина Тихонова, Анар Искандеров (детский коллектив »Planeta TV»).

BEATY партнёр События: Cmas – Club – up artists – styllists.

Генеральный партнёр конкурса: Продюсерский центр «Алекс Групп».

Партнёры События: Отель «Корстон», издательство «ОДРИ», ювилирное искусство в лучших традициях семейного бизнеса, «TIM-ART», сеть магазинов «Розовый кролик», «ALEХANDRA LE Chocolat» – Бельгийский шоколад премиум класса, цветочная компания «Fleur de Vinel», Татьяна Тузова эксклюзивная коллекция Барби для детей, «Silkway», Школа Брейк – Данса «Душевный круг» (г. Балашиха), «Planeta TV», «Creative Stars», типография КоПринт.

Официальный перевозчик конкурса: «Спринт Авто».

Генеральный информационный партнёр: радиостанция «РУССКИЙ ХИТ».

Фотографы мероприятия: Валерий Чижов, Екатерина Богомолова, Раиль Кадыров, Зоя Азимут, Михаил Денисов.

Организатор: Продюсерский центр «Алекс Групп» («Российская красавица», «Топ Модель России», «Юная Топ Модель России», «Топ модель Plus», «Юная Российская красавица», «Мисс СНГ», «Топ Модель СНГ»), Александр Абдулимов, Ольга Шумилова, Екатерина Орлова.



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