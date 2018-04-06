Состоялся Юбилейный вечер, посвященный 70-летию народного артиста России Владимира Винокура!

29 марта 2018 года на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоялся грандиозный праздничный концерт, посвященный Юбилею Народного Артиста РСФСР Владимира Винокура!

Российский юморист, пародист, актер, певец, радио и телеведущий, педагог и продюсер, руководитель Государственного театра пародий!

Популярность у зрителя Владимир Винокур приобрел благодаря своему неподдельному таланту, невероятной харизме и умению расположить к себе публику. Среди его поклонников - люди разных возрастов и профессий. Многочисленные пародийные номера пользуются невероятной популярностью, а концерты и выступления собирают аншлаги.

Один из самых любимых артистов современности отметил в этом году свой 70-летний юбилей на главной площадке страны! В этот торжественный вечер маэстро пришли поздравить звезды российской эстрады, среди которых: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Николай Басков, Олег Газманов, Александр Маршал, Ефим Александров, Наташа Королева, Александр Коган, Денис Майданов, Тимати, ансамбль Национальной гвардии, балет Аллы Духовой «Тодес».

Оригинальные номера в исполнении артистов балета - солиста балета Берлинского театра Михаила Канискина и артистки балета Большого театра Анастасии Винокур.

Поддержали неутихающий смех и прекрасное настроение в зале юмористы и мастера разговорного жанра: Клара Новикова, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, Сергей Дроботенко, Геннадий Ветров, Юрий Гальцев, Вадим Галыгин, Юрий Аскаров, артисты театра пародий Владимира Винокура.

Невероятное шоу было увлекательным и многогранным: зрители насладились авторской драматургией, оригинальным, но гармоничным смешением жанров. Гости смогли в полной мере получить удовольствие настоящим праздником музыки, юмора и смеха, а теплая, доброжелательная атмосфера, расположила всех присутствующих к веселому и беззаботному отдыху. Всё это стало незабываемым подарком даже для самой искушенной публики!