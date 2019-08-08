Сотрудников Victoria’s Secret обвинили в харассменте

Более ста манекенщиц подписали петицию, в которой пожаловались на домогательства со стороны работников марки.

Проект Model Alliance, который занимается защитой прав моделей, опубликовал петицию в адрес марки Victoria’s Secret. В документе выдвинуты требования официально ввести в компании кодекс поведения, предотвращающий неподобающее поведение сотрудников. Обращение уже подписали более ста манекенщиц, среди которых Даутцен Крез, Кристи Терлингтон, Каролин Мерфи, Эди Кэмпбелл, Джемма Уорд, Искра Лоуренс, Карен Элсон и Милла Йовович. Кроме того, авторы петиции указали, что в бренде все еще есть сотрудники, которых уже обвиняли в домогательствах.

Однако это не все неприятности в компании. На днях ее покинул Эд Разек, который отвечал за организацию шоу Victoria’s Secret. Отмечается, что менеджер продвигал однозначно агрессивно-сексуальный имидж марки.