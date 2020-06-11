Совет модельеров Америки запускает инициативы по расовой толерантности

В CFDA прошло совещание, на котором обсуждались необходимые меры борьбы с расизмом и расовой дискриминацией в модном сообществе.

Итогом мероприятия стал, разработанный советом директоров организации, ряд инициатив по развитию расовой толерантности внутри модной индустрии. К примеру, члены CFDA предложили разработать специальную программу дополнительных рабочих мест в разных секторах индустрии для молодых дизайнеров и других специалистов. Кроме того, будет запущена программа наставничества и стажировок в крупных модных компаниях для темнокожих студентов и выпускников профильных вузов. Глава Совета модельеров Америки Том Форд отметил: «Учитывая ужасные акты расизма и насилия, которые мы наблюдали в нашей стране на прошлой неделе, мы как большая организация решили срочно принять необходимые меры для борьбы с проблемой насилия. Чернокожие в этой стране переживали годы несправедливости из-за рабства, сегрегации, массовых тюремных заключений и жестокого обращения полиции. Черное сообщество испытывает гнев и разочарование в дополнение к ужасным последствиям пандемии коронавируса».