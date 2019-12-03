Совет модных дизайнеров Америки поддержит борьбу СПИДом

Организация направит 500 000 долларов в восемь американских фондов.

Совет модных дизайнеров Америки выделит 500 000 долларов для восьми нью-йоркских организаций, поддерживающих ВИЧ-положительных представителей квир-сообщества. Подчеркивается, что средства были собраны на благотворительном балу Love Ball Сюзенн Барш и фонда M.A.C. Cosmetics’ Viva Glam. Стивен Колб, возглавляющий CFDA отметил: «С момента седьмого бала, который прошел при поддержке Vogue в 1990 году, нам несколько раз удавалось собирать значительные суммы. Мы возродили эту традицию и в июне собрали средства накануне Love Ball III в рамках нью-йоркского прайда. И мы не собираемся на этом останавливаться».