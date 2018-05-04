Совместная коллекция Comme des Garcons и Nike

В рамках масштабной мультиколлаборации франко-японский дом моды представил первую капсульную коллекцию со спортивным брендом.

1 / 7 Капсульная коллекция Comme des Garcons и Nike













Как и обещали, руководители дома моды Comme des Garcons приступили к запуску нескольких коллабораций, чтобы поддержать старт своей очередной линии. Первой ласточкой стала капсульная коллекция одежды, разработанная совместно с дизайнерами Nike. Естественно, что коллекция выдержана в спортивном стиле, но все же в авангардном ключе, свойственном Comme des Garcons. Капсулу унисекс составили толстовки, лонгсливы, туники, куртки, пластиковые дождевики, юбки и брюки в черно-белой гамме. В скором времени все вещи поступят в продажу в универмаг Dover Street Market.