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Артем Кузелев

Совместная коллекция Comme des Garcons и Nike

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  • 04 Мая 201800:13
Сюжеты: Comme Des Garcons, Nike

В рамках масштабной мультиколлаборации франко-японский дом моды представил первую капсульную коллекцию со спортивным брендом.

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  • Капсульная коллекция Comme des Garcons и Nike

Как и обещали, руководители дома моды Comme des Garcons приступили к запуску нескольких коллабораций, чтобы поддержать старт своей очередной линии. Первой ласточкой стала капсульная коллекция одежды, разработанная совместно с дизайнерами Nike. Естественно, что коллекция выдержана в спортивном стиле, но все же в авангардном ключе, свойственном Comme des Garcons. Капсулу унисекс составили толстовки, лонгсливы, туники, куртки, пластиковые дождевики, юбки и брюки в черно-белой гамме. В скором времени все вещи поступят в продажу в универмаг Dover Street Market.

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