Совместная коллекция Louis Vuitton и Supreme?

Недавно в сети появилась информация о том, что роскошный дом моды планирует коллаборацию с известной стристайл маркой.

Официального подтверждения пока что информация не получила, однако недавно креативный директор мужской линии Louis Vuitton подразнил поклонников в сети. В своем Instagram Ким Джонс опубликовал странную фотографию, на которой видно, что поверх логотипа парижского дома моды наклеены стикеры Supreme. Впрочем, пост был в скорости удален. Сам же Джонс неоднократно признавался, что является поклонником марки уличной одежды.

Также интерес поклонников обеих брендов был подогрет снимком характерного белого свитшота, выпущенного предполагаемой коллаборацией. Пост опубликовал один из манекенщиков, участвовавший в последнем шоу мужской линии Louis Vuitton. Остается лишь дожидаться официального подтверждения или опровержения вполне реалистичных слухов.