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Артем Кузелев

Совместная коллекция от Mattel и Puma

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  • 10 Декабря 201820:06
Сюжеты: Puma, Барби

В честь юбилея кроссовок Suede спортивная марка посвятила мини-коллекцию кукле Барби.

Спортивный бренд Puma решил отметить юбилей своей модели кроссовок Suede не совсем обычно. Марка выпустила капсульную коллекцию, посвященную кукле Барби. В капсулу вошли не только сами кроссовки в двух цветовых решениях и украшенные большими бантами, но также две коллекционные куклы в одежде Puma. Каждая кукла имеет сертификат подлинности и специальную подставку для экспонирования. Стоимость одной составляет 150 долларов. Но на официальном сайте Mattel Барби без праздничной упаковки можно приобрести за на сто долларов дешевле.

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