Совместная коллекция Rodarte и Hood by Air в Париже

Объявив о коллаборации, две американские марки сообщили, что представят свою совместную коллекцию на предстоящей Неделе моды в Париже.

Следом за другими марками, которые предпочли Париж Нью-Йорку, завоевывать столицу Франции отправляются сестры Лаура и Кейт Малливи. Девушки рассказали прессе, что давно являются поклонницами этого города и всегда мечтали продемонстрировать здесь свою коллекцию. Коллаборация с маркой Hood by Air, по признанию дизайнеров, как раз и была вдохновлена Парижем, поэтому шоу сезона осень-зима 2017/18 было решено перенести сюда. О том, как будет выглядеть коллекция, ничего не сообщается.