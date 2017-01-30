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Артем Кузелев

Совместная коллекция Rodarte и Hood by Air в Париже

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  • 30 Января 201720:05
Сюжеты: Rodarte, Неделя моды в Париже

Объявив о коллаборации, две американские марки сообщили, что представят свою совместную коллекцию на предстоящей Неделе моды в Париже.

Следом за другими марками, которые предпочли Париж Нью-Йорку, завоевывать столицу Франции отправляются сестры Лаура и Кейт Малливи. Девушки рассказали прессе, что давно являются поклонницами этого города и всегда мечтали продемонстрировать здесь свою коллекцию. Коллаборация с маркой Hood by Air, по признанию дизайнеров, как раз и была вдохновлена Парижем, поэтому шоу сезона осень-зима 2017/18 было решено перенести сюда. О том, как будет выглядеть коллекция, ничего не сообщается.

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