Совместная коллекция Thom Browne и Barneys

Американский дизайнер разработал для универмага капсульную коллекцию мужской и женской одежды.

Совместными усилиями марка Thom Browne и универмаг Barneys выпустили объединенную капсульную коллекцию. В нее вошли мужские и женские пуховики и теплые жилеты, рубашки, спортивные и классические костюмы и повседневные пиджаки. Кроме того, Barneys на Мэдисон-авеню предлагает услугу по кастомизации вещей из капсулы.