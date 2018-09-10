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Артем Кузелев

Совместная коллекция Thom Browne и Barneys

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  • 10 Сентября 201813:56
Сюжеты: Thom Browne

Американский дизайнер разработал для универмага капсульную коллекцию мужской и женской одежды.

Совместными усилиями марка Thom Browne и универмаг Barneys выпустили объединенную капсульную коллекцию. В нее вошли мужские и женские пуховики и теплые жилеты, рубашки, спортивные и классические костюмы и повседневные пиджаки. Кроме того, Barneys на Мэдисон-авеню предлагает услугу по кастомизации вещей из капсулы.

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