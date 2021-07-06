Совместная коллекция AliExpress, ТВОЕ и Disney - стильный манифест искренности

Российский бренд ТВОЕ объявил о выходе специальной коллекции, созданной совместно с маркетплейсом AliExpress Россия и компанией Disney в России и СНГ.

Старт продажи коллекции — 5 июля 2021 года, в офлайн-магазинах ТВОЕ и эксклюзивно онлайн на AliExpress. Линейка коллекция #StayTrue состоит из 59 вещей с яркими и задорными принтами с знаменитым Микки Маусом и его друзьями, которые давно стали символом настоящей дружбы и отличного настроения.

В линейку входят женские и мужские футболки, шорты и спортивные брюки, а также женские кроп-топы и боди, унисекс толстовки и панама. Все вещи представлены в различных цветах: чёрном, белом, красном, желтом и розовом.

Принты не ограничиваются только изображениями героев: также на каждом изделии есть оригинальная надпись со словом true — настоящий. Концепция #StayTrue подчеркивает главный манифест коллаборации — быть настоящим и оставаться верным себе.

Команда трех брендов создала эту коллекцию с мыслями о том, что верным способом не потеряться в мире является простой совет — оставаться собой. Выбор слова true также носит и второй смысл — на AliExpress стало появляться всё больше известных брендов и эксклюзивных коллекций.

Чтобы найти новую коллекцию на AliExpress, нужно ввести #StayTrue в поисковой строке маркетплейса или зайти на этот лэндинг.

Съёмка коллекции #StayTrue поддерживает общее настроение искренности и подлинных эмоций — моделями фотосессии стали молодые звёзды тиктока Алла Брулетова и Данила Бум.

Трехстороннее сотрудничество ТВОЕ | AliExpress | Disney поддерживает демократичный подход к модным и оригинальным образам — цены коллекции стартуют от 799 руб.

Для AliExpress это не первая коллаборация с российскими дизайнерами, ранее весной бренд выпустил совместную коллекцию с модным домом Chapurin, а в прошлом году маркетплейс устраивал показ с семью молодыми российскими дизайнерами.

По данным пресс-службы проекта.