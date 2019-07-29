Совместная съемка STREET BEAT и Nike c Монеточкой

Nike объединили культовую технологию Air c инновацией React и представляют новую модель Nike Air Max 270 React в продаже с 3 июля в сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT.

В поддержку запуска нового релиза модели STREET BEAT и Nike подготовили фотосъемку, главной героиней которой стала юная певица Монеточка! Она примерила пару в футуристичном, фантезийном антураже.

Запуск ключевой расцветки посвящен 100-летию со дня основания Баухауса и напоминает об исследованиях асимметричного равновесия. Другие цвета отсылают к психоделическим течениям распространенным в Сан-Франциско и исследованиям геометрических композиций.