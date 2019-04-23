Совместный показ Valentin Yudashkin и Yudashkin Kids

Тандем двух марок представил творческое шоу на подиуме «Русского Силуэта».

Уникальное содружество креативных династий кинематографа и дизайна представило благотворительный фонд «Русский Силуэт» на модном вечере в рамках 41-го Московского международного кинофестиваля. Дефиле прошло в минувший понедельник в пространстве Галереи искусств Зураба Церетели. Совместный показ взрослой и детской коллекций вызвал большой интерес у звездной публики. Также свои коллекции на мероприятии показали дизайнеры из России и Беларуси.