Совместный показ Валентина Юдашкина и Yudashkin Kids

Впервые в истории Московского международного кинофестиваля на вечере благотворительного фонда «Русский Силуэт» на один подиум выйдут юные актеры и российские звезды кино и эстрады вместе со своими детьми.

Модный показ станет уникальным тандемом творческих династий кинематографа и дизайна. Образы для актрис представит Валентин Юдашкин, а костюмы для маленьких леди и джентльменов – Галина Юдашкина и бренд Yudashkin Kids. Шоу состоится в рамках 41-го ММКФ 22 апреля в Галерее искусств Зураба Церетели.

Откроют вечер коллекции финалистов Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт». В показе участвуют Михаил Манаков (Москва), Георгий Таныков (Москва), Кристина Минниханова (Москва), творческая группа театра «Образ» (Брянск) и Светлана Князева (Минск).

Кульминацией события станет выход на красную дорожку «Русского Силуэта» начинающих и известных звезд кино и эстрады: Анна Хилькевич с дочерью Арианной, Агата Муцениеце с дочерью Мией и сыном Тимофеем, Анна Снаткина с дочерью Вероникой, Анастасия Меськова с сыном Савелием, модель Вероника Котова, телеведущая Юлия Костюшкина, модель Ксения Гусева, юные модели Ева и Есения Хан, владелица элитного клуба шпицев Катерина Кабакова с дочерьми Софией и Алисией и сыном Юлианом, юная певица Ярослава Дегтярева, телеведущая, модель и «самая красивая девочка мира» Анастасия Князева и другие.