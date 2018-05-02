Вход
ADV
Интересно
Louis Vuitton (421)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Совместный проект Louis Vuitton, Loewe, Gareth Pugh и Byredo

  • 198
  • 0
  • 02 Мая 201816:11
Сюжеты: Louis Vuitton, Loewe, Gareth Pugh

В лондонском отеле Old Selfridges начала работу бесплатная выставка The Flipside, исследующая тему «радикальной роскоши».

1 / 9
  • Выставка The Flipside в отеле Old Selfridges

Значение слова «люкс» будет значительно различаться в зависимости от того, кого вы попросите его охарактеризовать. Именно эту идею воплощает выставочный проект, который на днях открылся в пространстве отеля Old Selfridges в Лондоне. Руководство компании попросило дизайнеров марок Louis Vuitton, Loewe, Gareth Pugh и Byredo раскрыть свое видение люкса на бесплатной выставке The Flipside.

В итоге посетители экспозиции, которая получилась довольно обширной, могут увидеть разные взгляды на роскошь и разные ее составляющие. У Louis Vuitton это возможность путешествовать по миру и футуризм, у Гарета Пью – воспоминания о матери и родном городке, у Loewe роскошь коренится в природе, а у Byredo заметна обеспокоенность об экологии. Посетить выставку можно до 20 мая.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru