Совместный проект Louis Vuitton, Loewe, Gareth Pugh и Byredo

В лондонском отеле Old Selfridges начала работу бесплатная выставка The Flipside, исследующая тему «радикальной роскоши».

1 / 9 Выставка The Flipside в отеле Old Selfridges

















Значение слова «люкс» будет значительно различаться в зависимости от того, кого вы попросите его охарактеризовать. Именно эту идею воплощает выставочный проект, который на днях открылся в пространстве отеля Old Selfridges в Лондоне. Руководство компании попросило дизайнеров марок Louis Vuitton, Loewe, Gareth Pugh и Byredo раскрыть свое видение люкса на бесплатной выставке The Flipside.

В итоге посетители экспозиции, которая получилась довольно обширной, могут увидеть разные взгляды на роскошь и разные ее составляющие. У Louis Vuitton это возможность путешествовать по миру и футуризм, у Гарета Пью – воспоминания о матери и родном городке, у Loewe роскошь коренится в природе, а у Byredo заметна обеспокоенность об экологии. Посетить выставку можно до 20 мая.