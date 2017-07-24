Современное искусство в Фонде Louis Vuitton

Нью-йоркский музей современного искусства и Фонд Louis Vuitton представляют выставку Etre Moderne: Le MoMA a Paris.

1 / 9 Некоторые работы проекта Etre Moderne: Le MoMA a Paris

















С 11 октября 2017 года по 5 марта 2018 в Fondation Louis Vuitton можно посетить выставку Etre Moderne: Le MoMA a Paris. Экспозиция представляет собой масштабную подборку художественных произведений, собранных Нью-йоркским музеем современного искусства MoMA с 1929 года. На выставке можно увидеть шедевры самых разных направлений и стилей: от американского абстракционизма до новейшего искусства. Всего экспозиция включает 200 произведений, среди которых работы Поля Сезанна, Густава Климта, Поля Синьяка, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Джорджо де Кирико, Эдварда Хоппера, Рене Магритта, Яей Кусама, Джаспера Джонса, Ивонны Райнер и многих других признанных мастеров. Некоторые работы будут представлены во Франции впервые.