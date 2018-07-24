Современный парижский шик: новая капсульная коллекция на AIZEL.RU

Бренд Mo&Co представляет эксклюзивную линию одежды и аксессуаров. В основе капсульной коллекции модели женственного дизайна, вдохновленные лаконичным городским стилем. Все новинки уже доступны на сайте онлайн-магазина Aizel.ru.

«Мы рады, что у нас есть возможность знакомить наших покупателей с такими оригинальными и прогрессивными брендами, как Mo&Co. Одежда и аксессуары из данной коллекции органично дополнят гардероб современной девушки, подчеркнут индивидуальность стиля и бунтарский дух», - говорит Александр Бичин, fashion-директор интернет-магазина Aizel.ru

Бренд был основан в Гуанчжоу 2004 году дизайнером Дженни Ким. Фирменным стилем Mo&Co является эстетика минимализма, которую гармонично дополняют яркие принты и ассиметричный крой. В капсульной коллекции одежда и аксессуары представлены преимущественно в универсальных (черном и белом) и модных в этом сезоне ярких цветах. Дизайнеры не обошли стороной практически ни одну из главных тенденций весны-лета 2018. Вы можете дополнить свой гардероб брюками с лампасами, плиссированной или джинсовой юбкой, или выбрать футболку с цветочным или сюжетным принтом.