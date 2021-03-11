Союз Женских Сил вручил Общественную премию женщинам-политикам

В Москве, в легендарном историческом ресторане «Яръ» состоялась традиционная весенняя встреча участников Союза Женских Сил, посвящённая международному женскому дню 8 марта. Основным событием встречи стала торжественная церемония награждения общественной премией Союза Женских Сил «Женщина – политик» женщин и организаций, показавших серьёзные достижения на общественно-политическом поприще.

Открыла мероприятие председатель Правления Союза Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов Инга Легасова. Инга Валерьевна рассказала о современных тенденциях участия женщин в политических процессах и представила лауреатов Общественной премии СЖС «Женщина-политик»:

"Дорогие друзья, дорогие подруги, дорогие единомышленники и единомышленницы, здравствуйте! Как вы знаете, в 2021 году россиянам предстоит сформировать на следующие пять лет состав Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. То есть, текущий год - это для всех нас год политический. Среди политиков нашей страны есть и женщины , количество которых постоянно увеличивается. Сложился образ женщины-политика, занимающейся социальной повесткой, образованием, здравоохранением . Но ведь вопрос не в повестке, а в подходе к политике. Женщины-политики, как правило, отличаются от мужчин-политиков пристальным вниманием к людям и их нуждам. Наш Союз Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов, объединяющий более 160 общественных организаций, основал общественную премию "Женщина-политик" и сегодня проводит церемонию награждения этой премией женщин, которые конструктивно и патриотично занимаются общественно-политической деятельностью, активно участвуют в российском законотворчестве. Мы видим, что за последние 30 лет активность женщин в политике усилилась. Каких женщин в политике хотят видеть россияне? Совместный опрос, проведённый в конце сложного пандемического 2020 года ВЦИОМ и Центром политической конъюнктуры (ЦПК), свидетельствует о том, что 69% россиян хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, 51% - главой одной из ведущих политических партий или на посту руководителя фракции либо Комитета Госдумы, 31% - на посту председателя правительства, 20% - в должности президента страны или на посту главы Министерства обороны, МВД, генерального прокурора. Авторы исследования выяснили, какими качествами, по мнению россиян, должна обладать женщина-политик. Россияне считают, что она должна быть умной, образованной, грамотной, компетентной, профессионально подготовленной, хозяйственной, порядочной, честной, смелой, решительной и проницательной. Я уверена, что те женщины, которые сегодня получают премию Союза Женских Сил «Женщина-политик», обладают всеми этими качествами. Всем нашим лауреатам сегодня будут вручены почетные знаки Союза Женских Сил, изготовленные якутской ювелирной компанией «Киэрге». Они выполнены из серебра и инкрустированы рубинами, бриллиантами и сапфирами. Кроме того, лауреаты получат бронзовую статуэтку богини победы Ники с логотипом Союза Женских Сил и дипломы общественной премии СЖС «Женщина – политик".

Общественные премии «Женщина-политик» в номинации «За активное участие в общественно-политической жизни страны и конструктивное законотворчество» в форме почётных знаков, дипломов и наградных статуэток Союза Женских Сил получили:

Ольга Мироновна Зиновьева - почётный президент МОО Общества «Россия — Германия», сопредседатель Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», руководитель проекта «Соотечественники»;

Валерия Анатольевна Коваленко, депутат Законодательного собрания Ленинградской области;

Марина Владимировна Миронова, помощник вице-спикера Государственной Думы ФС РФ, ответственный секретарь Экспертного совета фракции «Справедливая России» по энергетике, развитию программ импортозамещения и инноваций;

Маргарита Юрьевна Масленникова, руководитель АНО «СОВЕТ ЖЕНЩИН», г. Воронеж, член Правления СЖС;

Евдокия Ивановна Бычкова, депутат Липецкого городского Совета депутатов;

Елена Владимировна Афанасьева, сенатор, член Совета Федерации РФ;

Вера Ивановна Урываева, депутат Липецкого городского Совета депутатов, председатель Совета общественного самоуправления.

В номинации «Женская политическая организации» Союзом Женских Сил награждены:

Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России» в лице Марины Юрьевны Миловановой.

АНО «Многодетные Активные Мамы Астрахани» в лице руководителя Риммы Галиловны Галиуллиной.

Женское собрание Парламентского клуба при Федеральном собрании РФ в лице руководителя Людмилы Владимировны Семилетенко.

Общественной премией Союза Женских Сил «Женщина - народный дипломат» в номинации «За значимый вклад в развитие культурного содружества и народной дипломатии» награждена Халидя Абдулхаковна Ахмеджанова, руководитель РОО «Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины Крыма».

После окончания церемонии награждения Инга Валерьевна Легасова поздравила давнего партнера СЖС – Фонд возрождения национальных традиций «Новый век» - (руководитель Лариса Александровна Комиссарова) с 18-летием работы и члена Правления СЖС Маргариту Юрьевну Масленникову с днем рождения.

Во второй части вечера состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между НКО «Союз Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов» и Благотворительным Фондом «Достойная память». Подписали Соглашение председатель Правления, генеральный директор СЖС Инга Валерьевна Легасова и генеральный директор Фонда Анжела Илларионовна Скрипкараш.

Сенатор Елена Афанасьева рассказала о подготовке к Евразийскому женскому форуму, который в этом году в третий раз состоится в Санкт-Петербурге. Елена Владимировна пригласила представителей Союза к участию в предстоящем мероприятии:

"Мы будем рады видеть вас среди участников Евразийского форума. В 2018 году участие в ЕЖФ приняли 2000 женщин из 100 стран мира. Сейчас при Совете Федерации действует Совет Евразийского Женского Форума, который аккумулирует идеи, инициативы и реализует различные проекты, связанные с женским лидерством, женским предпринимательством, наставничеством в общественно-политической сфере. Мы помогаем реализовывать перспективные инициативы, объединяем и продвигаем женщин, занимающихся общественно-политической работой. Одна из площадок события в 2021 будет посвящена российским соотечественницам за рубежом. Представит свою деятельность и Клуб женщин-парламентариев. Надеюсь, участие в работе Форума вам будет и полезно, и интересно - приглашаю вас всех к участию в ЕЖФ. На сегодняшней встрече СЖС собралось множество самодостаточных, умных, активных женщин, нашедших себя в жизни. У каждой есть чему поучиться - женская энергия способна свернуть горы. Я знаю лидеров СЖС практически с основания организации. Это настоящие бойцы, с которыми можно идти в разведку, зная, что тебя не подведут. Уверена, что у Союза много планов, и не сомневаюсь, что с такими лидерами как Инга Легасова они обязательно будут реализованы. Успеха и надежных подруг и друзей всем нам!".

Давний друг Союза Женских Сил поэт Владимир Вишневский поздравил участников встречи с наступающим праздником и прочел стихи, посвященные женщинам. Поздравила гостей с Международным женским днем 8 марта и профессор, академик РАЕН, Управляющий партнер Коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры», руководитель Общероссийской организации «За права женщин России», член Правления СЖС Людмила Константиновна Айвар.

По предложению главного редактора журнала «Женщина и политика» Владимира Алексеевича Яценко и мастера спорта международного класса, чемпионки России по художественной гимнастике, академика Российской академии художеств и Международной академии творчества, автора проекта "Искусство в спорте" Любови Алексеевны Барыкиной лауреаты общественной премии СЖС и руководители СЖС оставили свои подписи на «Скатерти мира». «Скатерть мира» - консолидирующий проект, получивший широкое распространение в России и во всем мире. Участвуя в этом проекте, инициатором которого стал Владимир Алексеевич Яценко, люди отдают свои голоса в поддержку стабильности и мира на всей планете. Свои подписи на «скатерти мира» уже поставили и Папа Римский, и президент России Владимир Путин, и многие другие знаменитые и влиятельные персоны.

Очень теплая атмосфера вечера располагала к дружескому общению и создала праздничное настроение у всех гостей встречи. Украсили событие выступления певицы Людмилы Шароновой, иллюзионистов Максима Котова и Григория Горбатько. Особым сюрпризом для гостей стало выступление артистов театра «Ромен» (руководитель концертной группы – Татьяна Черная). Мы все помним из русской литературы – там, где «Яръ» - там и цыгане. Кстати, это правда – театр «Ромен» сейчас располагается в одном из залов, которые когда-то, еще до революции, тоже занимал знаменитый «Яръ». Поздравить участников встречи Союза Женских Сил пришла легендарная, всеми любимая артистка и певица Екатерина Жемчужная, исполнившая цыганские песни и романсы. Выступление артистов театра «Ромен» вызвало бурю эмоций у всех гостей вечера.

Запомнилось участникам встречи и яркое выступление коллектива «Ярилов зной». Его руководитель и солист Александр Щербаков со сцены поблагодарил Союз Женских Сил за поддержку - СЖС помогает творческому продвижению этого талантливого коллектива, благодаря финансовой поддержке Союза был снят клип для одной из песен «Ярилова зноя».

По отзывам всех участников, встреча в «Яре» стала одним из самых красивых, эмоционально и энергетически насыщенных мероприятий Союза Женских Сил.

Халидя Абдулхаковна Ахмеджанова, руководитель РОО «Межнанациональный центр культуры и творчества «Женщины Крыма»:

Мы недавно отметили пятилетие организации Женщины Крыма и у нас родился девиз «Мы вместе». Я очень рада, что мы вместе с Союзом женских Сил, вместе с его лидером Ингой Валерьевной Легасовой, потому что вместе мы реальная сила.

В этом году у нас состоится пятый Международный женский конгресс «Цветущий миндаль», мы будем рады видеть в составе его участников представителей СЖС.

Я очень рада, что я сегодня здесь, на этой встрече. Поздравляю всех с наступающим праздником. Желаю всяческих успехов, процветания, достигайте самых больших высот, мечтайте и пусть все ваши мечты исполнятся.

Любовь Алексеевна Барыкина, автор проекта «Искусство в спорте»:

Спасибо за этот красивый праздник, мне было очень приятно присутствовать сегодня на таком прекрасном вечере. Союз Женских Сил объединяет активных, неравнодушных, образованных женщин, умеющих ставить перед собой цели и добиваться их. Я признательна Инге Валерьевне Легасовой за дружбу и многолетнее сотрудничество. Поздравляю всех с наступающим праздником. Желаю всем участницам СЖС успехов и большой-большой любви, потому что любовь дает нам силы, здоровье и желание менять мир к лучшему.

Мстислав Степанович Листов, военный летчик, летчик-испытатель, президент Российского Фонда «Мир Сент-Экзюпери»:

Я очень благодарен Союзу Женских Сил за приглашение на сегодняшнее мероприятие. В этом ресторане я второй раз в жизни. Впервые я попал сюда сорок лет назад. Дело в том, что я воспитанник великой летчицы Валентины Гризодубовой. У нее день рождения в ночь с 31 декабря на 1 января. Мы с моей любимой девушкой пришли поздравить Валентину Степановну, а она очень решительно отправила нас в этот ресторан - позвонила администратору и забронировала столик для нас. И вот представьте, за пять минут до Нового года на ближайшую к сцене лоджию, на самые элитные места садятся молодой офицер в парадной форме и девушка в синем платье в пол. При этом зал забит полностью – и тут мы! Все гадали – кто мы такие, как смогли попасть? Но было очень весело, мы всю ночь танцевали, а под утро снова вернулись поздравлять Валентину Степановну, легендарную летчицу, гордость нашей авиации. Этот ресторан вообще любили все наши летчики, потому что многие жили неподалеку. То, что сегодня Союз Женских Сил пригласил меня сюда – стало для меня большим подарком. Я искренне поздравляю всех женщин СЖС и желаю им всего самого доброго и светлого – радости, любви, новых свершений.

Екатерина Андреевна Жемчужная, Народная артистка России:

Я была счастлива побывать сегодня на встрече Союза Женских Сил, увидеться с замечательными женщинами – умницами и красавицами. Это как раз та красота, которая спасет наш мир. Великолепный вечер, очень теплая, душевная атмосфера. Желаю огромного счастья, благополучия и сто лет жизни каждой участнице Союза.

Источник: Melon Rich