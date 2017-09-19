Создание шедевров вместе с MacBook

Екатерина выучилась на экономиста, затем устроилась работать в Google, но в какой-то момент ей стало скучно, и появилось стойкое желание творить. Участники лекции узнали, что Екатерина начала своё творчество с Instagram и, чтобы выделяться на фоне остальных пользователей, придумала свой стиль преподнесения фотографий. Екатерина рассказала, что для создания своих шедевров использует графический планшет и MacBook. Не оставив без внимания обработку своих работ, Катерина поделилась хитростью наложения слоёв и эффектов на изображение. По времени это заняло не больше 5 минут, но для воплощения идеи в жизнь «от и до» у неё уходит от 3 до 8 часов работы.

Участники узнали о таком приложении, как Plotagraph, которое позволяет оживить некоторые элементы фотографии. На вопрос «Где же черпать вдохновение?» Екатерина ответила, что очень часто смотрит на других. Для себя она выделяет Кьяру Ферраньи и Покраса Лампаса.

В конце лекции Катерина пожелала всем участникам искать вдохновение вокруг, узнавать истории жизни и творчества интересных людей и черпать новые идеи из того, что нас окружает.

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