Создание сказочных фотографий и видео на MacBook Pro

19 января в 19:00 в Академии re:Store на открытой лекции фотограф и блогер с аудиторией около 40K подписчиков Слава Гребенкин (@slavagrebenkin) поделится секретами обработки фотографий и создания видео с популярным эффектом Slow Motion на MacBook Pro.

Даже сейчас, в эру цифровых технологий, гаджетов, моды на социальные сети и современную камеру iPhone, легко заменяющую профессиональный фотоаппарат, все же сложно представить себе фотографию без малейшей обработки. Как обойтись без ретуши добавляя спецэффекты и создавая сказочные образы, нетривиальные сюжеты? Также уже нельзя игнорировать видео с эффектом Slow Motion, которое не только теперь популярно в кинематографе, телевидении и компьютерных играх, но и в социальных сетях. Теперь не достаточно размещать только фотографии, всем интересно посмотреть на «ожившую» картину. Конечно, можно обратиться к профессиональным ретушерам и видеооператорам, чтобы за определенную сумму получать готовые фотографии и видео. Но зачем, если можно научиться воплощать свои авторские задумки и создавать необычные кадры в Академии re:Store?!

Новый цикл лекций Академии 2018 года открывает профессиональный фотограф Слава Гребенкин, который снимает в европейском стиле, с элементами классики и fashion. Слава – член международной ассоциации свадебных и портретных фотографов (WPPI) (Лас-Вегас, США), официальный фотограф по Wedding Fashion от World Fashion Channel с 2008 по 2012 год, и обладатель 15-ти глянцевых обложек и 73-х публикаций в журналах. Среди его клиентов российские звезды: Наташа Медведева, Доминик Джокер, Денис Косяков, Елена Максимова и другие.

В 2013 году Слава получил награду American Photography Awards 2013 в категории Professional (Калифорния, США), является победителем премии International Zankyou Wedding Award 2016 в номинации «Лучший свадебный фотограф», а также премии Best Cosplay Photography 2014 на фестивале японской культуры (J-Fest). На лекции Слава расскажет, почему удобнее обрабатывать фотографии на экране MacBook Pro, что такое цвет в фотографии и как он влияет на общее восприятие картины, а также покажет детальную обработку фотографий в Photoshop и поделится приложениями для создания и монтирования видео.

Программа лекции:

1. Приход к Apple-технике и почему удобнее обрабатывать на 15’ экране MacBook Pro, вместо больших дисплеев.

2. Цвет в фотографии.

3. Цветокоррекция в Capture One при пакетной обработке фотографий.

4. Детальная обработка фотографий в Photoshop.

5. Что такое гибридный фотограф и как монтировать видео в iMovie?

6. Цветокоррекция видео.

Дата и время проведения лекции: 19 января 2018 года, 19:00.

Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: ул. Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2 этаж)

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://re-store.ru/academy/.