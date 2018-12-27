Создание «живой» картинки для Instagram

Не секрет, что в современном мире существует огромное количество жанров фотографии и в каждом из них есть свои нюансы. Не зная о них, контент не будет отличаться от бесчисленного множества других блогеров. Обладая навыками создания «живой» фотографии любой начинающий блогер придаст своему аккаунту недостающую «изюминку» и сделает свой контент уникальным благодаря своему неповторимому стилю.

Главная идея лекции — секреты предметной съемки на iPhone в жанре Flat-lay с элементами синемаграфии. Участники узнали как совмещать два жанра фотографии и делать «живые» снимки.

Юлия поделилась личным опытом блогинга и съёмок, а также дала ценные советы гостям, которые позволят добиться успеха в создании «качественного контента»:

Уменьшение поля для деятельности.

Главное напутствие Юлии. Невозможно преуспеть во всех жанрах, необходимо найти свой неповторимый стиль и постоянно совершенствовать его.

Вынесения кнопок.

Одна из основ «качественного контента». Следуя данному совету вы всегда обратите внимание на ваше творчество. В качестве примеров Юлия отметила следующие: «Купить билеты», «Сделать заказ» и «Зарезервировать». Также она выделила важность добавления хэштегов, тематически связанных с вашей компанией.

Тезисы для страницы (кликбейт).

Триггер индивидуальность как часть успешного блога. Главное — избегать банальностей. «Ушла из офиса, чтобы стать блогером», — делится опытный блогер.

Виды постов и присутствие запаха в тексте.

Юлия даёт чёткую классификацию постам: личные, рабочие, активные. При этом, важно избегать штампов в написании текста для своего блога. Исследуя работы многих блогеров, она выделила главный секрет успеха: делай и пиши с такой уверенностью, чтобы подписчики смогли не только оценить фотографию, но и почувствовать запах вашего текста. Это относится, в первую очередь, к food-съемке.

В заключении Юлия Космо рассказала о приложениях-помощниках:

Inpreview и UNUM сделают красивым визуальное оформление ленты.

Content Office позволит запланировать свой контент-план заранее.

Werble и Vimage придадут вашим застывшим фотографиям жизнь.

Label Up, IndaHash, Insense или GetBlogger помогут завести партнерские отношения.

Юлия Космо — столичный фотограф, дизайнер, а также ambassador бренда Barilla в социальных сетях. Профессия Юлии — это food-фотография. Проработав 6 лет в маркетинге и рекламном агентстве дизайнером, Юлия начала заниматься "контент и food-съемкой" и ведением персонального «блога со смыслом» в сети Instagram (@julicosmo). Помимо бренда Barilla девушка также работает и с другими крупными компаниями (Harrys, Gancia, ТЁМА, Pepsi, Natura Siberica, Filippo Berio и др).

Видеозапись лекции будет доступна на YouTube канале Академии re:Store в течение трех недель с момента проведения лекции.

Следите за новостями и анонсами на сайте Академии re:Store, в Инстаграм и на официальной страничке Вконтакте. Не пропустите следующие лекции. По всем дополнительным вопросам обращайтесь по адресу academy@re-store.ru или по телефону 8 (917) 513-19-31.