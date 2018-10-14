Создатели этноколлекций получат государственные денежные премии

С 9 по 12 ноября в Майкопе пройдет крупнейший молодежный фестиваль «Этномода-2018». В рамках дизайнерского конкурса предусмотрено 4 номинации:

– «Этномотивы в современной одежде» – конкурс коллекций прет-а-порте с этническими мотивами в современной интерпретации;

– «Традиционный национальный костюм» – реконструкция этнического костюма различных эпох на основе исторических и культурных источников;

– «Сценический костюм с элементами этно» – конкурс коллекций сценической одежды в этнической стилистике;

– «Прикладное творчество и модные аксессуары в стиле этно» – конкурс коллекций украшений, головных уборов, обуви, сумок в этностиле.

Участникам фестиваля, показавшим наиболее высокие результаты, будут вручены Национальные президентские премии поддержки талантливой молодежи в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Международное жюри фестиваля возглавит знаменитый аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор fashion-проектов Александр Хилькевич.

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте https://studvesna.info/etnomoda/ Там же размещено Положение с регламентом фестиваля. Участие в конкурсе бесплатное, включая питание и проживание.

Фестиваль является одним из центральных мероприятий Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Организаторы фестиваля: Адыгейский государственный университет и Российский Союз Молодежи при поддержке Фонда президентских грантов.

Контакты по вопросам участия:

Руслан Кибешев, Российский Союз Молодежи, г. Москва, тел. +7-999-8-111-500

Светлана Хагауджева, оргкомитет фестиваля, г. Майкоп, +7-918-221-14-71