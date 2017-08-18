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Артем Кузелев

Созвездие моделей в проекте Vogue US. Сентябрь, 2017

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  • 18 Августа 201708:59
Сюжеты: Vogue

Внутри сентябрьского номера читателей ждет яркая пасторальная фотосессия с участием самых популярных моделей.

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  • Vogue US. Сентябрь, 2017

Французский модный фотограф Зое Гертнер создала для свежего номера американского Vogue очень красивую фотосессию. На фоне живописной природы парижанка сняла целое созвездие ведущих моделей, разыгравших пасторальные сценки. Перед объективом Гертнер позировали Эмбер Валлетта, Бинкс Уолтон, Кэролин Мерфи, Карли Клосс, Сара Грейс Валлерстедт, Селена Форрест и Тейлор Хилл. В съемках также приняли участие непрофессиональные модели.

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