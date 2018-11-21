«SPECIAL DAYS» вместе с Tamaris

Акция* стартует 22 ноября и продлится до 25 ноября 2018г. (включительно) в даты проведения масштабной акции «Black Friday». На протяжении четырех дней покупательницы Tamaris смогут насладиться шопингом и приобрести обувь, сумки немецкого бренда по специальной цене.

В качестве приятного комплимента за совершенную покупку - Tamaris фирменная косметика по уходу за обувью (количество подарков ограничено). В официальной группе (Instagram, Facebook, VKontakte) будет проведен специальный конкурс для подписчиков, приуроченный к акции «SPECIAL DAYS» (призовой фонд: подарочный сертификат Tamaris и фирменные термокружки с лого Tamaris).

Благодаря большому разнообразию моделей, представленных в коллекции сезона осень-зима 2018/19, каждая женщина найдет что-нибудь подходящее в магазине Tamaris. Будь то рабочий день в офисе, вечеринка или прогулка – Tamaris предлагает обувь для любого случая. Помимо основной коллекции в магазинах представлены капсульные линейки:

Fashletics https://www.tamaris.com/ru-RU/fashletics-by-tamaris/

https://www.tamaris.com/ru-RU/fashletics-by-tamaris/ Heart & Sole https://www.tamaris.com/ru-RU/tamaris-heart-sole/

https://www.tamaris.com/ru-RU/tamaris-heart-sole/ Marcel Ostertag https://www.tamaris.com/ru-RU/marcel-ostertag-x-tamaris/

* Действуют ограничения – подробности у продавцов-консультантов в магазинах https://www.tamaris.com/ru-RU/store-finder/.