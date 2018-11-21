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Ксения Андреевна

«SPECIAL DAYS» вместе с Tamaris

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  • 21 Ноября 201812:52
Сюжеты: Tamaris

Акция* стартует 22 ноября и продлится до 25 ноября 2018г. (включительно) в даты проведения масштабной акции «Black Friday». На протяжении четырех дней покупательницы Tamaris смогут насладиться шопингом и приобрести обувь, сумки немецкого бренда по специальной цене.

В качестве приятного комплимента за совершенную покупку - Tamaris фирменная косметика по уходу за обувью (количество подарков ограничено). В официальной группе (Instagram, Facebook, VKontakte) будет проведен специальный конкурс для подписчиков, приуроченный к акции «SPECIAL DAYS»  (призовой фонд: подарочный сертификат Tamaris и фирменные термокружки с лого Tamaris).

Благодаря большому разнообразию моделей, представленных в коллекции сезона осень-зима 2018/19, каждая женщина найдет что-нибудь подходящее в магазине Tamaris. Будь то рабочий день в офисе, вечеринка или прогулка – Tamaris предлагает обувь для любого случая. Помимо основной коллекции в магазинах представлены  капсульные линейки:

 

* Действуют ограничения – подробности у продавцов-консультантов в магазинах https://www.tamaris.com/ru-RU/store-finder/.

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