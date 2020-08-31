Специальная экспозиция Текстильного тренд-форума - Textile Trend Forum в рамках «ИНТЕРТКАНЬ–2020»

С 15 по 17 сентября, в рамках открывающей сезон реальных отраслевых мероприятий в России, профессиональной выставки тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ–2020», традиционно будет развернута специальная экспозиция Текстильного тренд-форума - Textile Trend Forum. Кроме уникальной авторской тренд-зоны в программе форума запланированы актуальные мероприятия для участников и посетителей выставки.

Инновационная тренд-зона разработана и оформлена Solstudio Textile Group в сотрудничестве с дизайнером, декоратором, специалистом в области эмоциональной витринистики и эффективного визуального мерчандайзинга Кириллом Лопатинским. В духе ответственного отношения к среде обитания, в ней использованы элементы конструкции прошлых сезонов, так как оформление Тренд-зоны посвящено идее рециркуляционной экономики и бережному отношению к природе.

Сезон сезон осень-зима 21/22 формируют натуральные материалы, органические компоненты и биоинновации. Как никогда, крафт, то есть ремесленничество во всех его проявлениях, не менее важен, чем устремление в будущее. Только находя корни в забытых умениях и соединяя их с технологическими процессами возможно развиваться как цивилизация. Традиционные мотивы и уже очевидно, что это не просто тренд, а новый взгляд на жизнь. Высоким технологиям сопутствуют ткани с кружевом кроше, плетением макраме и сделанной вручную бахромой. Переработка и переделка одежды стали новыми методами дизайна. В нашу жизнь прочно вошли новые аббревиатуры: GRS (Global Recycled Standard), GOTS (Global Organic Textile Standard), FSC (Forest Stewardship Council), RWS (Responsible Wool Standard).

«Локализация - это главный социальный тренд, несущий развитие для индустрии моды и большинства сегментов легкой промышленности. – комментирует новый сезон Александра Калошина, основатель Solstudio Textile Group. – Пандемия ускорила его развитие и заставила нас понять глобальность перемен: быстрое и качественное производство в своем регионе, в своей стране, быстрые поставки небольших партий, глубокое понимание желаний покупателя, диктат покупателя, который идет к осознанному со всех точек зрения потреблению. Это время местных производителей вне зависимости от размеров предприятия. Это наше время и тренд-зона посвящена именно этим процессам, а «ИНТЕРТКАНЬ» ¬– главная выставка, которая собирает множество российских производителей».

Тренд-зона «ИНТЕРТКАНИ», как всегда, отражает основные технологические процессы производства ткани и включает разделы: «Структуры и поверхности», «Отделка и декорация», «Рисунок ткани» и «Устойчивое развитие».

Конструкция из переплетающихся лент с текущим цветом и циклично сменяющими другу друга дизайнами в центре символизирует постоянное движение, сменяемость и обновления. Вторичное использование сегодня из восходящего тренда становится глобальной миссией, связанной с переосмыслением процессов производства и потребления. Сегодня при разработке продукта продумывается весь его жизненный цикл: от создания до утилизации. С этим же связано и появление «циркулярной моды» (circular fashion).

В экспозиции представлены текстильные материалы, предоставленные компаниями-экспонентами. Компании, участвующие в экспозиции в зоне трендов, представляют лучшие образцы ткани из новых коллекций в категориях: структуры и поверхности, отделка и декорация, рисунок ткани и устойчивое развитие. На каждом образце ткани будет указано название компании и номер стенда, чтобы помочь посетителям найти понравившегося производителя.

15 сентября, в13:00 на церемонии открытия выставки «ИНТЕРТКАНЬ», Тренд-зоны и Textile Trend Forum, состоится награждение победителей международного конкурса TEXTILE DESIGN TALENTS 2020 и конкурса INTERTKAN AWARDS.

Мероприятия проводятся при поддержке Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ), Минпромторга РФ, ТПП РФ и РСПП.

Все подробности на сайте выставки: https://intertkan.ru/

Регистрация на выставку «ИНТЕРТКАНЬ» (15-17 сентября 2020) – ЗДЕСЬ