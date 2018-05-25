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Артем Кузелев

Специальная награда CFDA для Ральфа Лорена

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  • 25 Мая 201810:56
Сюжеты: CFDA, Ralph LAUREN

В начале июня дизайнер получит почетную награду от Совета модных дизайнеров Америки.

В этом году руководство Совета модных дизайнеров Америки решило вручить сразу несколько специальных наград. Например, на церемонии CFDA Awards 2018, которая состоится 4 июня в Бруклине, Ким Кардашьян будет объявлена обладательницей премии «Инфлюенсер года», Наоми Кэмбелл – «Икона моды». Специальным знаком отметят и американского дизайнера Ральфа Лорена. Он впервые удостоится награды CFDA. Решение членов жюри объясняется 50-летие марки Ralph Lauren и желанием отдать дань уважения маэстро.

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