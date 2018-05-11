Специальная премия CFDA для Ким Кардашьян

В этом году Совет модных дизайнеров Америки отметит Ким первой в истории наградой Influencer Award.

Церемония награждения одной из самых престижных премий модной индустрии в этом году состоится 4 июня в Нью-Йорке. На днях Совет модных дизайнеров Америки анонсировал новую номинацию, награда в которой будет вручена в первый раз. В категории Influencer Award («Инфлюенсер года») лауреатом стала Ким Кардашьян. Члены жюри приняли решение наградить знаменитость за использование социальных сетей в качестве эффективного инструмента развития собственных брендов.