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Артем Кузелев

Специальная премия CFDA для Ким Кардашьян

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  • 11 Мая 201813:54
Сюжеты: CFDA, Kardashian

В этом году Совет модных дизайнеров Америки отметит Ким первой в истории наградой Influencer Award.

Церемония награждения одной из самых престижных премий модной индустрии в этом году состоится 4 июня в Нью-Йорке. На днях Совет модных дизайнеров Америки анонсировал новую номинацию, награда в которой будет вручена в первый раз. В категории Influencer Award («Инфлюенсер года») лауреатом стала Ким Кардашьян. Члены жюри приняли решение наградить знаменитость за использование социальных сетей в качестве эффективного инструмента развития собственных брендов.

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