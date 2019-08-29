Специальная съемка STREET BEAT к старту продаж adidas Originals OZWEEGO c репером Merkul

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT стартовали продажи обновленного силуэта adidas Originals OZWEEGO. К запуску модели STREET BEAT подготовили съемку с репером Merkul, в которой тот наглядно показывает, как носить такой спортивную модель в городе.

Вдохновленные OZWEEGO 3, легкими и удобными беговыми кроссовками 1998 года, новые OZWEEGO представляют футуристический подход к дизайну, который проявляется в деталях: линии подошвы и полупрозрачные специальные вставки, поддерживающие стопу. OZWEEGO сочетает элементы, выполненные из мягкой сетки, бархатистой замши и гладкого термополиуретана.

Модель adidas Originals OZWEEGO доступна онлайн и в магазинах сети STREET BEAT. Стоимость за пару 8 990 рублей.