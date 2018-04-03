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Артем Кузелев

Специальный кутюрный показ Christian Dior

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  • 03 Апреля 201812:20
Сюжеты: Dior

Несколько дней назад парижский дом моды представил 12 эксклюзивных образов haute couture в Шанхае.

Дом Christian Dior уже представлял кутюрную коллекцию сезона весна-лето 2018 на Неделе высокой моды в Париже в январе. Однако 29 марта еще одно шоу haute couture прошло в шанхайском музее современного искусства Minsheng Art. Здесь Мария Грация Кьюри презентовала сюрреалистические наряды, в числе которых 12 эксклюзивных образов. Источником вдохновения для их создания Кьюри выбрала изящный восточный веер и красный цвет, традиционный для культуры Китая.

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