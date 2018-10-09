Специальный показ документального фильма «Я люблю тебя, Сочи» в образовательном центре «Сириус»

3 октября в образовательном центре «Сириус» состоялся специальный показ документального фильма «Я люблю тебя, Сочи», снятого «Киностудией КИТ» (входит в «Газпром-медиа») для телеканала «Матч ТВ». Генеральные продюсеры фильма - Саида Медведева, Рафаел Минасбекян. Режиссёр Дмитрий Зинченков.

Зрителями картины стали учащиеся центра «Сириус» – российские школьники, которые проявили выдающиеся способности в области спорта, науки, искусств, а также добились успеха в литературном творчестве.

Детям октябрьской смены «Сириуса» документальный фильм представила исполнительный продюсер Наталья Шишкина.

«В 2016 году нашей Киностудии выпала честь делать по заказу Оргкомитета «Сочи-2014» и телеканала «Матч ТВ» этот документальный проект. Фильм даёт возможность узнать о наследии, которое оставили после себя Олимпийские игры 2014 года. Сегодня Сочи – это современный курорт с новой инфраструктурой, уникальными спортивными и социальными объектами. Мы хотим, чтобы вы прочувствовали этот удивительный город и ещё раз окунулись в атмосферу 2014 года - года, которым мы все гордимся», - прокомментировала продюсер Наталья Шишкина.

Сюжет документального проекта «Я люблю тебя, Сочи» строится вокруг непростого пути превращения Сочи из заброшенного курорта в город будущего, круглогодичный центр спорта и туризма.

В 2018 году документальный фильм «Я люблю тебя, Сочи» стал лучшим на Международном фестивале спортивного кино «Красногорский».

Жанр: документальный

Производство: «Киностудия КИТ»

Автор сценария - Татьяна Саломадина

Режиссер-постановщик - Дмитрий Зинченков

Генеральные продюсеры – Саида Медведева, Рафаел Минасбекян

Хронометраж фильма: 57 мин. 21 сек.

Страна: Россия

Премьера (РФ): июль 2017