11 октября в эксклюзивном пространстве Casa Ricca Expo собрались представители итальянских и российских бизнесов, брендов, а также политики и журналисты. Гостям вечера был представлен специальный выпуск журнала Leaders. Italian Edition. Гости вечера смогли увидеть работы выдающегося итальянского художника Angelo Accardi, гиперреалистичные портреты Марко Грасси, скульптуры Вилли Верджинер, шедевры из часовых механизмов от Berd Vaye, выставку итальянских ретромобилей, а также достижения итальянских автобрендов. Насыщенная шоу-программа, угощения, бар и дегустация элитных итальянских вин, множество сюрпризов от партнеров, а главное новые знакомства и незабываемые эмоции - все это превратило вечер в настоящий праздник.

Среди героев номера и гостей: Паскуале Терраччано (посол Италии), Винченцо Трани (президент Итало-Российской торговой палаты), Андреа Бочелли, Константин Андрикопулос (директор по развитию Bosco), Девид Вердези, Моника Радикати, принц Аймоне Савойский (генеральный директор Pirelli), Валентино Бонтемпи, Уильям Ламберти, а также представители МИДа, послы, депутаты ГД, представители министерств, звезды российского шоу-бизнеса, владельцы крупных компаний, банкиры, инвесторы