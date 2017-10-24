Speranza Couture - это выбор самодостаточной и уверенной в себе девушки с утонченным вкусом
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24 Октября 201700:06
Speranza Couture - это выбор самодостаточной и уверенной в себе девушки с утонченным вкусом. Надежда Юсупова, основатель бренда и владелец сети салонов WEDDING ROOMS, не понаслышке знает о вкусах невест и последних модных тенденциях. Поэтому неудивительно, что все показы бренда проходят с таким успехом и вызывают бурные эмоции. Достаточно вспомнить платье “Бабочки любви”, расшитое тремя тысячами бабочек. Наряд стал апофеозом коллекции, а его название - нарицательным.
Девиз Надежды, известные слова Эмиля Золя: “Единственное счастье в жизни - это постоянное стремление вперед”. Свою философию дизайнер успешно воплощает в своем бренде.
Новая коллекция «Девушка с полей» навеяна Сибирью - родным краем дизайнера, «Девушка с полей» - это простая, романтичная девушка, которая всегда, независимо от возраста, остается именно такой.
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