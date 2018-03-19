Список финалистов CFDA Awards 2018

Совет модных дизайнеров Америки назвал имена финалистов, которые поборются за премию в этом году.

На днях был объявлен список финалистов CFDA Award 2018. За достижения в области индустрии моды в этом году Cовет модных дизайнеров Америки намерен отметить коллекции Рафа Симонса, Габриэлы Херст, Марка Джейкобса, Вирджила Абло, Эшли и Мэри-Кейт Олсен, Джеймса Джебба, Тома Брауна, Донателлу Версаче или Тома Форда. Имена победителей будут названы в начале лета, 4 июня.