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Артем Кузелев

Список финалистов CFDA Awards 2018

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  • 19 Марта 201815:01
Сюжеты: CFDA

Совет модных дизайнеров Америки назвал имена финалистов, которые поборются за премию в этом году.

На днях был объявлен список финалистов CFDA Award 2018. За достижения в области индустрии моды в этом году Cовет модных дизайнеров Америки намерен отметить коллекции Рафа Симонса, Габриэлы Херст, Марка Джейкобса, Вирджила Абло, Эшли и Мэри-Кейт Олсен, Джеймса Джебба, Тома Брауна, Донателлу Версаче или Тома Форда. Имена победителей будут названы в начале лета, 4 июня.

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