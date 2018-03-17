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Артем Кузелев

Список финалистов LVMH Prize

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  • 17 Марта 201810:56
Сюжеты: LVMH

Жюри одной из самых значимых модных премий назвали имена девяти финалистов конкурса.

Организаторы премии LVMH Prize опубликовали короткий список претендентов на победу в этом году. Финалистами конкурса стали девять молодых дизайнеров, которые поборются за главный приз – 300 000 евро и кураторскую поддержку. Полностью список молодых марок выглядит так: A-Cold-Wall, Botter, Charles Jeffrey, Doublet, Eckhaus Latta, Kwaidan, Ludovic de Saint Sernin, Matthew Adams Dolan и Rokh. Кто победит, станет известно в середине июня.

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