Список финалистов премии CFDA/Vogue Fashion Fund

В понедельник совет жюри премии CFDA/Vogue Fashion Fund объявил имена десяти финалистов этого года.

Конкурс молодых дизайнеров подвел итоги очередного этапа. В этом году за звание лучшего поборются десять финалистов из разных стран. Полный список включает имена Алема Манаи-Платта, Бекки МакЧарен-Тран, Кристофера Беванса, Виктора Глемо, Джордана Аскилла, Мэтью Харриса, Эли Азран, Сэнди Лианга, Тельфара Клеманса, Патрика ДиКаприо, Брина Тобенси, Дэвида Мозеса и Клэр Салли. Жюри во главе с Джозефом Альтузарра, который стал победителем прошлого года, объявит победителя 6 ноября на гала-ужине в Нью-Йорке. Выигравший получит премию в 400 тысяч долларов.