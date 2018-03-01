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Артем Кузелев

Список полуфиналистов премии LVMH 2017

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  • 01 Марта 201817:43
Сюжеты: LVMH

Жюри премии роскошного холдинга объявило список полуфиналистов этого года.

Из 1300 кандидатов из 90 стран мира жюри премии LVMH отобрало 20 полуфиналистов этого года. Конкурс проводится уже в пятый раз и традиционно премирует в итоге одного из самых перспективных молодых дизайнеров.

В число претендентов на победу вошли японский модельер Масаюки Ино, француженка Фостин Стайнмец, парижский дуэт Серхата Изика и Бенджамина Александра Хьюзби, Людовик де Сен Сернен, Мэттью Адамс Долан из Нью-Йорка, корейский дизайнер Юнчан Чон. Также среди полуфиналистов Рушеми Боттер и Лизи Херребруг, Зои Латта и Майк Экхаус, Рейд Бейкер и Инес Аморим, Криста Беш и Козима Гадиент, Лея Дикли и Хун На. Кроме того, в короткий список вошли Сэмюэл Росс, Чарльз Джеффри, Марта Якубовски, Эдда Гимнес, Акико Аоки, Магдалена Бутрым, Рок Хван, Сноу Гао и Нейл Гротцингер.

Презентации коллекций полуфиналистов пройдут в Париже 1 и 2 марта. Оценивать их будут 48 экспертов, которые выберут восьмерых финалистов. Имя победителя станет известно в июне. В этом году призер получит стипендию в размере 300 000 евро и бизнес-поддержку для создания собственной марки.

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