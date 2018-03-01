Список полуфиналистов премии LVMH 2017

Жюри премии роскошного холдинга объявило список полуфиналистов этого года.

Из 1300 кандидатов из 90 стран мира жюри премии LVMH отобрало 20 полуфиналистов этого года. Конкурс проводится уже в пятый раз и традиционно премирует в итоге одного из самых перспективных молодых дизайнеров.

В число претендентов на победу вошли японский модельер Масаюки Ино, француженка Фостин Стайнмец, парижский дуэт Серхата Изика и Бенджамина Александра Хьюзби, Людовик де Сен Сернен, Мэттью Адамс Долан из Нью-Йорка, корейский дизайнер Юнчан Чон. Также среди полуфиналистов Рушеми Боттер и Лизи Херребруг, Зои Латта и Майк Экхаус, Рейд Бейкер и Инес Аморим, Криста Беш и Козима Гадиент, Лея Дикли и Хун На. Кроме того, в короткий список вошли Сэмюэл Росс, Чарльз Джеффри, Марта Якубовски, Эдда Гимнес, Акико Аоки, Магдалена Бутрым, Рок Хван, Сноу Гао и Нейл Гротцингер.

Презентации коллекций полуфиналистов пройдут в Париже 1 и 2 марта. Оценивать их будут 48 экспертов, которые выберут восьмерых финалистов. Имя победителя станет известно в июне. В этом году призер получит стипендию в размере 300 000 евро и бизнес-поддержку для создания собственной марки.