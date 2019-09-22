Sport drive Day

21 сентября звёзды собрались, чтобы узнать о новых трендах в сфере фитнеса, поделиться друг с другом секретами сохранения физической формы, обсудить программы тренировок. Поводом для этого послужила презентация нового клуба сети NeoFit.

Алла Довлатова, Мария Бутырская, Тимур Соловьев, Ая («Город 312»), Анастасия Спиридонова и другие гости с интересом познакомились с премиальным оборудованием, оценили современный дизайн и подход к организации тренировок. Некоторые не стали откладывать занятия в долгий ящик и сразу же воспользовались возможностями получить советы от тренеров высокого класса и протестировать комплексы упражнений.

Ведущим презентации выступил харизматичный Иван Траоре – телеведущий, битбоксер, спортсмен, который создал по-настоящему праздничную атмосферу. А модные блогеры осветили мероприятие у себя в Instagram.

Мероприятие прошло при поддержке туристической компании RoyalTravel.

NeoFit в Куркино – это современный клуб премиум-класса, который принимает посетителей круглосуточно и предлагает широкий диапазон групповых и индивидуальных тренировок. В сетке занятий любой человек может найти для себя идеальные активности с учетом своих пожеланий, состояния здоровья и жизненного графика. Структура клуба и инфраструктура максимально продуманы с точки зрения комфорта и безопасности.

Гордость нового клуба – два бассейна, взрослый и детский. Взрослый бассейн – спортивный, на 5 дорожек, длиной 25 метров – настоящий подарок любителям плавания. В зоне СПА к услугам членов клуба турецкий хамам, финская сауна, кабинеты косметологии и массажа. Круглосуточный тренажёрный зал площадью более тысячи квадратных метров оснащён премиальным оборудованием Technogym, есть зона кардио, фитнеса, силовая, а также большая площадка кроссфит. В группах проходят занятия по аэробике, танцам, йоге, пилатес. Особое внимание в новом клубе уделили маленьким спортсменам – для детей оборудованы полноценные тренировочные зоны, бассейн и детская комната.