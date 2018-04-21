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София Герштрадт

Спорт - это так просто!

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  • 21 Апреля 201800:37
Сюжеты: Triumph

Весной просыпается желание побыстрее привести себя в форму, когда как спортивная одежда и, что самое главное, удобные бра становятся главным must-have сезона. Обновленная спортивная линейка Triaction от Triumph готова взорвать представление о занятиях спортом: высокотехнологичные топы, тайтсы, шорты и джоггеры для занятий разной степени интенсивности, а также спортивное белье с революционной системой поддержки груди помогут сделать работу над собой 

Основой линейки Triaction от Triumph по-прежнему остаются инновационные спортивные бюстгальтеры, обеспечивающие превосходную поддержку во время занятий спортом. В дополнение к прошлогодней инновации, заручившейся поддержкой европейских ученых, исследовательский отдел компании вводит в оборот еще одно революционное ноу-хау бренда – запатентованную революционную систему поддержки груди Motion® Pro, разработанную специально для высокоинтенсивных кардиотренировок.

Секрет удобства новых спортивных бюстгальтеров - в технологичной невесомой ткани со множеством микроотверстий. Благодаря эластичности она плотно прилегает к телу и надежно фиксирует грудь, обладая при этом высокой степенью воздухопроницаемости. Сетчатые вставки и регулируемые, перекрещивающиеся на спине бретели наряду с необычным цветовым решением – принтом с пиксельными пальмовыми листьями – делают эти бюстгальтеры удобными, функциональными и запоминающимися.

Обновленная линейка Triaction будет представлена во всех фирменных магазинах Triumph.

Кстати, посмотреть на Triaction от Triumph в действии можно по ссылке!

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