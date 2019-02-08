Спортивная коллекция FW'19-20 Fashletics by Tamaris

Воплощение повседневного спортивного образа: тон в моде задают сникеры. В коллекции Fashletics by Tamaris представлены новые актуальные и женственные модели в рамках тренда Athleisure. Будь то в офисе или на прогулке, Fashletics by Tamaris — это функциональность, удобство и модный дизайн.
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:
– Сочетание модного образа (Fashion) и удобства спортивной обуви (Athletics)
– Сникеры не для занятий спортом, а для повседневного ношения
– Ультралегкая подошва
– Инновационные комбинации материалов
– Современный модный верх
– Женственные цвета и модели
– Легкость и гибкость
– Сникеры для офиса и досуга
– Съемная стелька.
Цвета осенне-зимней коллекции 2019–2020 гг. позаимствованы у самой природы. Эти живые и насыщенные оттенки самоцветов — сердолика, огненного опала и кварца — создают яркие сочетания, заряжающие энергией. Город и природа сливаются в нейтральные земляные тона и все оттенки синего: от кобальтового до цвета ночного неба. Натуральные «лесные» цвета, источниками вдохновения при создании которых стали сосновые шишки и зеленый мох, приковывают взгляд подобно умиротворяющим пейзажам.
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