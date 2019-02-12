Спортивная одежда от бюро Захи Хадид

Компания Zaha Hadid Design выпустила женскую коллекцию одежды для занятий спортом.

Бюро Захи Хадид не просто продолжает дело великого архитектора, но и расширяет поле деятельности. Недавно компания Zaha Hadid Design выпустила коллекцию женской одежды для занятий спортом, разработанную в сотрудничестве с брендом Odlo. Дебютная капсула оказалась не очень обширной: в ней представлены лишь бра, легинсы и легкий плащ-пыльник. Главная особенность моделей – использованная в их производстве технология, позволяющая одежде подстраиваться под тело спортсменки и реагировать на изменения во время физических нагрузок. При этом все модели выглядят очень стильно.