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Артем Кузелев

Спортивная одежда от бюро Захи Хадид

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  • 12 Февраля 201911:11

Компания Zaha Hadid Design выпустила женскую коллекцию одежды для занятий спортом.

Бюро Захи Хадид не просто продолжает дело великого архитектора, но и расширяет поле деятельности. Недавно компания Zaha Hadid Design выпустила коллекцию женской одежды для занятий спортом, разработанную в сотрудничестве с брендом Odlo. Дебютная капсула оказалась не очень обширной: в ней представлены лишь бра, легинсы и легкий плащ-пыльник. Главная особенность моделей – использованная в их производстве технология, позволяющая одежде подстраиваться под тело спортсменки и реагировать на изменения во время физических нагрузок. При этом все модели выглядят очень стильно.

 
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