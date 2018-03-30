Спортивные и массовые марки – самые рентабельные

Новый рейтинг Brand Finance возглавили представители спортивной, уличной и быстрой моды.

На этот раз в рейтинг самых рентабельных брендов модной индустрии Brand Finance вошли в основном европейские марки. Во главе списка расположились бренд Nike и гиганты массмаркета H&M и Zara. Следом за ними идут Adidas, Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Gucci, Uniqlo и Rolex. Как отмечают аналитики Brand Finance в последние несколько лет ситуация почти не меняется, хотя в рейтинге и появляются новые участники.