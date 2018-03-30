Вход
ADV
Интересно
Nike (148)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Спортивные и массовые марки – самые рентабельные

  • 69
  • 0
  • 30 Марта 201822:40
Сюжеты: Nike, H&M, Zara

Новый рейтинг Brand Finance возглавили представители спортивной, уличной и быстрой моды.

На этот раз в рейтинг самых рентабельных брендов модной индустрии Brand Finance вошли в основном европейские марки. Во главе списка расположились бренд Nike и гиганты массмаркета H&M и Zara. Следом за ними идут Adidas, Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Gucci, Uniqlo и Rolex. Как отмечают аналитики Brand Finance в последние несколько лет ситуация почти не меняется, хотя в рейтинге и появляются новые участники.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru