Спортивные комплекты для детей в новой съемке ROOKIE

Cеть спортивных магазинов для детей и подростков ROOKIE подготовила фотосъемку, призванную мотивировать юных атлетов и их родителей на новые достижения и рекорды.

В фотосессии были использованы предметы верхней одежды, аксессуары, спортивные костюмы и обувь брендов NIKE, ASICS, CONVERSE, которые идеально подходят для любителей активного образа жизни и профессиональных спортсменов. Сама фотосессия была вдохновлена баскетболом и теннисом – их динамичностью зрелищностью. А образы, которые были тщательно подобраны стилистом, еще раз доказывают, что выглядеть стильно можно даже во время интенсивных тренировок