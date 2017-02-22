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Rookie_ru

Спортивные комплекты для детей в новой съемке ROOKIE

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  • 22 Февраля 201720:31

Cеть спортивных магазинов для детей и подростков ROOKIE подготовила фотосъемку, призванную мотивировать юных атлетов и их родителей на новые достижения и рекорды.

В фотосессии были использованы предметы верхней одежды, аксессуары, спортивные костюмы и обувь брендов NIKE, ASICS, CONVERSE, которые идеально подходят для любителей активного образа жизни и профессиональных спортсменов. Сама фотосессия была вдохновлена баскетболом и теннисом – их динамичностью зрелищностью. А образы, которые были тщательно подобраны стилистом, еще раз доказывают, что выглядеть стильно можно даже во время интенсивных тренировок

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