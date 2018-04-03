Спортивные модели в коллекции бренда «Эконика»

Активный образ жизни актуален сегодня как никогда, и образы в стиле спорт-шик пользуются популярностью у самых продвинутых модниц. В сезоне весна-лето 2018 «Эконика» предлагает большой выбор моделей модной экипировки как для любительниц активного отдыха, так и для поклонниц элегантного и расслабленного городского casual.

Вдохновением спортивных моделей коллекции стала тема большого города с его динамичным ритмом. Графика фирменного принта воплотила в себе геометрию небоскрёбов с миллионами окон. Стильные сникерсы с принтом, необычными украшениями в виде ласточек, а также жемчуга и декоративных элементов не смогут оставить равнодушными самых взыскательных модниц. В коллекции также есть комфортные повседневные модели на скрытой танкетке, слипоны в оттенках металлик, а также оригинальные сумки кроссбоди и ремни. Геометрия, заданная принтом, стала основой для создания оригинальной фурнитуры и простёжки. Фактура материалов – натуральная кожа, замша, велюр. Цветовая гамма коллекции - пудровый, серый, белый, голубой, оливковый, серебряный, синий, с яркими акцентами малины и орхидеи.

Спортивные модели уже в продаже в салонах «Эконика» и в интернет-магазине сети www.ekonika.ru