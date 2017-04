Спортивные товары Under Armour достойный выбор

Одежда – куртки, толстовки, худи, футболки, майки, топы, штаны, леггинсы, шорты, компрессионное бельё, шапки др.

Обувь – кроссовки для занятий в зале и на улице, обувь для активного отдыха, шлёпанцы и сланцы.

Аксессуары – гетры, перчатки, ремни, носки, бейсболки и пр.

Прогрессивные технологии и современные материалы делают спортивную одежду Under Armour незаменимой для профессионалов и любителей. Она повышает эффективность тренировок и позволяет добиться высоких результатов, обеспечивает поддержку и гарантирует долговечность, не сковывает движений и повышает комфорт.

Благодаря высокому качеству и доступным ценам, продукция компании Under Armour известна во всём мире, ей отдают предпочтение всё больше профессионалов и любителей. Тренировка в такой одежде и обуви доставляет удовольствие и становится более эффективной.

С чего начиналось создание бренда

Компания Under Armour была создана в 1996 году студентом университета и преданным поклонником американского футбола Кевином Планком. В те годы он выступал за университетскую сборную и не понаслышке знал, как тяжело приходится игрокам. Чтобы сделать тренировки более комфортным, он занялся созданием специальной спортивной одежды для профессионалов, превосходящей по своим качествам традиционную хлопковую форму. Очень скоро его попытки увенчались успехом – товарищи по команде по достоинству оценили все преимущества компрессионных футболок, выполненных из качественной нейлоновой ткани с добавлением полиэстера. Оценить эти преимущества можете и вы – достаточно воспользоваться предложениями интернет-магазина Under Armour в Москве и заказать понравившуюся модель.

Спектр материалов и технологий постоянно расширяется, лучшие из них – в распоряжении дизайнеров Андер Армор. Над созданием одежды и обуви Under Armour трудится большой коллектив единомышленников, цель которых – создание комфортных вещей для активного отдыха и занятий спортом. Оценивая позиции компании на международном рынке, можно с уверенностью сказать: им это удаётся на сто процентов! Дословно название компании переводится «под бронёй», спортивная одежда Under Armour полностью его оправдывает.

Компания Under Armour производит широкий спектр товаров для спорта и отдыха, среди которых:

Гарантируется профессиональная консультация и быстрая доставка по России. Магазин расположен по адресу: Москва, ул. Ивана Франко, д.10, неподалёку от станции метро «Кунцевская».