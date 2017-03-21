Спортсмены выбирают беговые кроссовки MBT

В 2016 году специализирующийся на выпуске обуви с физиологической подошвой всемирный бренд MBT представил инновационную коллекцию беговой обуви. Спортсмены из разных стран мира уже оценили преимущества кроссовок MBT Running, участвуя в них в спортивных состязаниях.

Так, 63-летний Лим Ни Ху из Сингапура пробежал марафон Ultra Great Britain в кроссовках MBT Zee 16. За 50 дней он преодолел 2500 км. Также в Zee 16 спортсмен участвовал в забеге в Великобритании - 24 участника, 320 км и 4 дня. Лим Ни Ху достиг финиша 5-м.

- Кроссовки MBT - просто супер! Мои ноги в порядке и это при том, что я пробежал 320 километров. Никаких мозолей и нарывов как у других бегунов. Замечу, что многие участники забега обращали внимание на мою обувь, - поделился Лим Ни Ху.

Еще один спортсмен из Сингапура Пол Су представлял свою страну на чемпионате мастеров атлетики в Австралии. Он соревновался в беговых кроссовках Speed 16 от MBT.

Между тем датская спортсменка Кристин Андерсен установила новый рекорд Дании на соревнованиях Icarus Florida UltraFest и заняла пятую строчку в мировом рейтинге. В многодневном спортивном состязании во Флориде Кристин преодолевала расстояния и препятствия в беговых кроссовках GT и Zee от MBT.

- Последние пару дней бег был особенно интенсивным и почти не удавалось отдохнуть. Пожалуй, The Icarus Florida Ultra - это гонка, где ты не просто проверяешь, на что ты способен, а превозмогаешь свои возможности, - поделилась своими впечатлениями Кристин. - Когда оставалось бежать около 6-7 часов было ощущение, будто время и движение остановились. В общей сложности я преодолела 680 км.

В экстремальной гонке в Австралии Adventure Race World Championship 2016, собравшей участников из 30 стран, принимала участие команда из Скандинавии во главе с Джонасом Андерссоном. Их спонсором выступила компания MBT. Спортсмены преодолели 600-километровый путь в кроссовках из коллекции MBT Running. Эта же команда участвовала в спортивном состязании Xtrail Expedition в Китае, которое включало несколько дисциплин – горный велосипед, каякинг и треккинг. И вновь на помощь ребятам пришли беговые MBT, которые защищали их ноги во время непростых испытаний.

О беговой коллекции MBT.

Вот уже 20 лет мировой бренд MBT выпускает обувь с физиологической подошвой полукруглой формы. Весной 2016 года компания вышла на рынок беговой обуви.

После нескольких лет серьезных разработок, исследований и тестирований была создана уникальная коллекция беговых кроссовок. Представленные в ней модели созданы как для новичков в беге, так и для профессиональных бегунов. Инновационные кроссовки MBT обеспечивают постоянную поддержку стопы во всех ее положениях. С ними бег становится комфортным, а главное – безопасным.

Беговая коллекция включает в себя три типа моделей.

Speed – легкие и комфортные кроссовки, которые подойдут и для бега, и для прогулок.

GT созданы специально для заядлых бегунов, которым важно максимальное смягчение и улучшение перехода со срединной части стопы на переднюю.

Zee обеспечивает максимальную амортизацию во время бега и тренировок. Также подходит для восстановления после длительных забегов и усиленных тренировок.

Более подробно познакомиться с MBT и ассортиментом моделей можно на mbt.com и mbtshoes.ru